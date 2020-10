Volby 2020 | Česko jde k volbám. Voliči rozhodnou o novém vedení krajů a Senátu | E15.cz

Volby jsou letos unikátní v tom, že nabízí několik možností, jak volit. Zatímco většina lidí půjde do volebních místností jako obvykle, lidé v nařízené karanténě mohli v minulých dnech využít několik způsobů volby.

Ve středu šlo volit z auta, čehož využilo 3672 lidí, ve čtvrtek v uzavřených domovech seniorů šlo volit do zvláštních schránek, v pátek a sobotu zase přijedou zvláštní komise s přenosnými urnami k lidem domů. O tuto možnost si však museli voliči v izolaci požádat do čtvrtečního večera. Kdo se dostal do karantény až v pátek, volit nemůže. Ministerstvo vnitra argumentuje tím, že by nešlo uhlídat, zda někdo nedošel odvolit osobně a pak si ještě nezavolal urnu domů.

Hygienická opatření, epidemiologická situace a blížící se začátek dalšího nouzového stavu bude mít zřejmě vliv na volební účast. Tu neočekávají politologové vysokou, už také proto, že krajské a senátní volby nejsou pro voliče tak atraktivní jako sněmovní či prezidentské. Před čtyřmi lety dorazilo ke krajským volbám 37,34 %, k prvnímu kolu senátních pak zhruba o čtyři procentní body méně.

Ve třinácti krajích si lidé zvolí celkem 675 zastupitelů, ze kterých vzejdou noví nebo staronoví hejtmani. Bookmakeři favorizují ve většině krajů hnutí ANO, byť se může stejně jako před čtyřmi lety stát, že se ostatní strany domluví na koalici a vítěznou stranu vyšachují. Premiér Andrej Babiš (ANO) by podle svých slov považoval za úspěch vítězství v devíti krajích.

Voliči rozhodnou také o 27 nových nebo staronových senátorech. Nejvíce mandátů obhajuje ČSSD s deseti senátory. Vzhledem k tomu, že jejich klub má v horní komoře 13 členů, při naprostém neúspěchu a ztrátě deseti mandátů, by mohla ČSSD přijít nejen o zastoupení ve vedení horní komory, ale i o vlastní senátorský klub. Šest křesel obhajují lidovci, čtyři mandáty pak hájí senátoři za STAN a TOP 09. Dva senátory obhajují ANO, ODS a Senátor 21.