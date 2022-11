Diviš posbíral přes 60 tisíc podpisů pro kandidaturu na prezidenta | E15.cz

Uchazeč o post prezidenta Karel Diviš sesbíral na svou kandidátní listinu 61 600 podpisů. Řekl to novinářům na ministerstvu vnitra, kam přišel přihlášku do voleb podat. Ve volbách by chtěl nastolovat svá témata, která se týkají výrazného posílení obranyschopnosti, podpoření regionální ekonomiky a vzdělanostní ekonomiky.