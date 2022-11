Podnikatel Janeček nasbíral pro boj o Hrad přes 73 tisíc hlasů | E15.cz

Podnikatel Karel Janeček sesbíral pro svou prezidentskou kandidaturu přes 73 tisíc podpisů občanů. Novinářům to řekl při příchodu na ministerstvo vnitra v Praze, kam přišel podat svou přihlášku do voleb. Úřad před jeho příchodem obdržel do 09:30 přihlášky od 16 kandidátů, řekla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.