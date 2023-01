Pavel musí spojit rozdělenou společnost, to je jeho největší a nejtěžší úkol, říká režisér Marhoul | E15.cz

Nově zvolený prezident Petr Pavel, který získal velmi silný mandát více než 58 procent hlasů, přinese do české společnosti politickou kulturu. Myslí si to režisér, scénárista, herec a podnikatel Václav Marhoul. Pavla podle svých slov zná přes dvacet let. „Nepodporuji ho jako bratra ve zbrani, ale jako člověka,“ říká Marhoul, který je aktivním záložníkem.

Proč jste přišel do pražského Fora Karlín, volebního štábu Petra Pavla?

Ten důvod je celkem jednoduchý. Pro pana Pavla už osm měsíců pracuji. Od loňského června jsem s ním objížděl celou republiku a moderoval jsem jeho besedy.

Kde všude jste byli?

Debatovali jsme s lidmi jak ve velkých městech, tak v malých vesnicích

Souvisí vaše spolupráce s Pavlem se skutečností, že jste už dlouhá léta příslušník Aktivní zálohy Armády České republiky?

Vůbec nijak to nesouvisí. Nehraje to pro mě jakoukoliv roli. Pana Pavla znám více než dvacet let, je to obrovsky zásadový, charakterní a skromný člověk. Nepodporuji ho tedy jako bývalého vojáka, tedy bratra ve zbrani, ale jako člověka.

V čem bude podle vás Pavel lepší prezident než Andrej Babiš?

Lepší bude v jedné zcela zásadní věci. Pan Pavel je čestný člověk, zatímco pan Babiš je lhář a manipulátor. Za tím si stojím.

Co od Pavla jako prezidenta očekáváte?

Jeho práce teprve začíná. Slibuji si od něj především to, že bude schopen do české společnosti přinést politickou kulturu. Musí napjatou situaci zklidnit, nalézt mosty mezi lidmi, aby si znovu porozuměli. To bude největší a nejtěžší úkol nového prezidenta. Tato společnost je rozdělená už bezmála dvacet let. Začalo to už za dob bývalého prezidenta Václava Klause, o Miloši Zemanovi ani nemluvě. Otázkou je, jestli oněch pět let, která má Petr Pavel před sebou, bude na takový úkol stačit.