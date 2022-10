Středula nemá dostatek podpisů pod svoji kandidaturu na Hrad | E15.cz

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se dostává do časové tísně, neboť nemá dostatek podpisů pod svoji kandidaturu v přímé volbě prezidenta. Redakci INFO.CZ to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Samotný Středula, a platí to také o lidech z jeho volebního týmu, v čase, kdy tento text vznikal, na naše dotazy nereagoval.