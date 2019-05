Eurovolby 2019 - Volby do Evropského parlamentu | Glosa Martina Čabana: Český volič byl laskavý. Většinou | E15.cz

Hnutí ANO vyhrálo, takže když přehlédne nezvykle malý náskok před ostatními, může si hýčkat image politického hegemona.

Druhá ODS porazila Piráty v boji o bezprostřední alternativu k Andreji Babišovi, navíc příběh velkého comebacku Alexandra Vondry se bude vyprávět ještě dlouho. Ani třetí Piráti nemusejí smutnit, byť jim čtvrtý mandát utekl jen o malý kousek. V eurovolbách potvrdili, že se stávají bytelnou součástí české politické scény. Nenaplněné ambice nadopované některými průzkumy veřejného mínění rychle přebolí.

Koalice Starostů, TOP 09 a regionálních hnutí zůstala na svém, navíc má ve svých řadách europoslance s nejvyšším počtem preferenčních hlasů Luďka Niedermayera. Samotná TOP 09 bude tento úspěch ještě zajímavě vstřebávat a není nijak jisté, že pozice Jiřího Pospíšila v čele strany před podzimním sjezdem kdovíjak posílila. Nicméně volební výsledek rozhodně není žádný průšvih.



Tomiu Okamurovi se potvrdilo, že jeho politická firma dál šlape a nese peníze, takže ani přes nedávnou ztrátu výrazného Lubomíra Volného není třeba měnit byznysplán. Úplně nespokojení nemohou být ani lidovci. Sice přišli o jeden mandát a také o svého eurolídra Pavla Svobodu, jehož preferenčními hlasy přeskočil Tomáš Zdechovský, ale sedmiprocentní zisk není ostuda.

Bita ovšem byla parlamentní levice. Za uši dostali od voličů komunisté. Zdá se, že role tichého společníka ve vládě Andreje Babiše jejich voliče nijak nenadchla. Ztráta dvou mandátů je pro rudé varováním, které může mít dopady i na domácí politiku a vystupování KSČM vůči vládě. Přesto se i komunisté v europarlamentu alespoň udrželi.



To sociální demokraty jejich voliči ztrestali naprosto nemilosrdně. Výsledek pod čtyřmi procenty, jen dva a půl procentního bodu nad recesistickou formací ANO, vytrollíme europarlament, je naprostou katastrofou, která ukazuje, že strana pod vedením Jana Hamáčka stále nedokázala najít volební dno, od nějž by se mohla odrazit. Se stranou to nepochybně zahýbe a každý takový pohyb může zahýbat s vládou. Už to, že Andrej Babiš jen minuty po vyhlášení výsledků ujišťoval, že na vládní spolupráci nebudou mít eurovolby žádný vliv, celkem jasně ukazuje, čeho se obává. A může mít pravdu.