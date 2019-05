Eurovolby 2019 - Volby do Evropského parlamentu | Měli jsme větší ambice, hodnotí výsledek eurovoleb Bartoš | E15.cz

Pirátská strana získali ve volbách do Evropského parlamentu 13,95 procenta, do Bruselu tak pošlou tři své zástupce. Čeští Piráti se dostali do europarlamentu poprvé a začnou až nyní vyjednávat o tom, do jaké frakce se připojí. Před volbami deklarovali, že chtějí zvítězit v Česku s dvaceti procenty, nakonec obsadili Piráti třetí místo.

„Náš cíl v kampani byl trochu ambicióznější, hovořilo se o potenciálu dosáhnout dvaceti procent. Nedosáhli jsme této mety, ale myslím si, že je výsledek stejně dobrý oproti volbám do Poslanecké sněmovny, podařilo se nám vyrůst o čtyři procenta,“ řekl šéf Pirátské strany Ivan Bartoš. „Utkali jsme se o druhé místo s ODS, která tedy získala o půl procenta víc a má o jeden mandát víc. Ale my vysíláme do Evropy kvalitní tým s dobrým programem. Podařilo se nám vysláním tří zástupců do Evropského parlamentu dosáhnout další mety politiky,“ dodal.



Piráti jako jediní dopředu nedeklarovali, do jaké evropské frakce se připojí. Váhají mezi liberální ALDE, která se však může ještě zreformovat, nebo frakcí Zelených. „Za několik hodin odlétáme do Bruselu s novými europoslanci a budeme vyjednávat o frakcích. Chceme být v takové frakci, která nám umožní efektivně prosazovat program tak, jak jsme to slíbili v kampani,“ řekl nový pirátský europoslanec Marcel Kolaja.

Roli bude hrát, jaké výbory straně ve frakci připadnou, sám Kolaja mluví o výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Sílu Pirátů podle něj určí i případné úspěchy dalších pirástkých stran v evropských zemích, s napětím se očekává především výsledek v Německu.



Další europoslankyní se stala celoevropská šéfka Pirátů Markéta Gregorová, která je zároveň brněnskou zastupitelkou. Všechny funkce chce podle svých slov složit a soustředit se pouze na práci v Evropském parlamentu. „Chceme přibližovat europarlament lidem, aby to nebylo pro ně něco vzdáleného,“ řekla Gregorová.



Poslanecký mandát zanikne kvůli zvolení do europarlamentu Mikuláši Peksovi, podle kterého potřebuje evropská politika nové myšlenky. „Věřím, že Pirátská strana otevře řadu důležitých témat, které byly zatím špatně vyřešeny. Pevně věřím, že se nám podaří otevřít otázku copyrightové směrnice a daňových rájů,“ řekl Peksa.