Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, které si v aktuálním volebním modelu agentury STEM oproti minulému týdnu polepšilo na 31,5 procenta z 30,9. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) mírně oslabilo na 19,4 procenta. Na třetí místo se vrátilo hnutí SPD s 12,8 procenta hlasů, s těsným odstupem následuje STAN s 12,2 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s podporou 8,1 procenta voličů a hnutí Stačilo!, jehož obliba vzrostla na letošní maximum 7,4 procenta. Výsledky pravidelného průzkumu dnes zveřejnila CNN Prima News.

Pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by skončilo uskupení Motoristé sobě, kterému model přisoudil 3,5 procenta. V průzkumu se ještě objevila Sociální demokracie (SOCDEM) s podporou 2,7 procenta voličů, lídři této strany se ale mají podle memoranda uzavřeného tento týden objevit na kandidátkách Stačilo!, na kterých figurují i komunisté. Přísaha by podle STEM získala dvě procenta.

Při přepočtu hlasů na poslanecká křesla by ANO ve dvousetčlenné Sněmovně dosáhlo na 73 mandátů, koalice Spolu by obsadila 43 míst, SPD 27, Starostové by měli 25 křesel a Piráti se Stačilo! shodně 16 poslanců.