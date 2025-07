Průzkum STEM: ANO opět v čele, koalice Spolu zastavila pokles a posiluje

Sněmovní volby by v současnosti vyhrálo nyní opoziční hnutí ANO, které si v aktuálním volebním modelu agentury STEM polepšilo ve srovnání s minulým týdnem z 31,5 na 32,9 procenta. 0 1,8 procentního bodu na 21,2 procenta posílila vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Na třetím místě setrvalo opoziční hnutí SPD s 12,5 procenta hlasů, s odstupem půl procentního bodu následuje hnutí STAN. Do Sněmovny by se dostali ještě opoziční Piráti s podporou 7,6 procenta hlasů a mimosněmovní hnutí Stačilo! s 7,2 procenta. Výsledky pravidelného průzkumu zveřejnila CNN Prima News.

Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by nepřekročilo podle průzkumu uskupení Motoristé sobě, byť v modelu STEM posílilo vůči minulému týdnu o 0,6 procentního bodu na 4,1 procenta. V průzkumu figuruje ještě hnutí Přísaha s podporou 1,9 procenta.

Hnutí SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou, si v porovnání s minulým týdnem pohoršilo o 0,3 procentního bodu. Starostové ztratili 0,2 procentního bodu stejně jako Stačilo!, ačkoli průzkum poprvé odráží spolupráci tohoto hnutí vedeného komunisty se SOCDEM. Piráti, na jejichž kandidátkách jsou také zástupci Zelených, oslabili v porovnání s minulým týdnem o půl procentního bodu.

Zisk ANO připomíná podle Jaromíra Mazáka ze STEM výsledky tohoto hnutí ze začátku roku a může být spojený se spoluprací SOCDEM se Stačilo! „My si myslíme, že část voličů sociální demokracie neakceptovala tuto spolupráci,“ řekl na CNN Prima News. U koalice Spolu se podle Mazáka teprve ukáže, zda její růst je začátkem trendu. „Můžeme říct už teď, že se zastavil pokles, který jsme sledovali s bitcoinovou aférou,“ podotkl analytik.

Při přepočtu hlasů na poslanecká křesla by ANO dosáhlo ve dvousetčlenné Sněmovně 75 mandátů, koalice Spolu by obsadila 47 míst a SPD 26. Starostové by měli 24 křesel a Piráti se Stačilo! shodně 14 poslanců. Současná vládní seskupení Spolu a STAN by tedy získala dohromady 71 poslanců, nyní mají většinu 104 hlasů. Společně s někdejším koaličním partnerem, Piráty, by měla 85 mandátů.

Analytici STEM prováděli průzkum ve třech vlnách od 3. července do 22. července mezi 1559 respondenty. Volby se uskuteční za více než dva měsíce, začátkem října.

Zástupce ANO v pořadu Partie Plus Radek Vondráček uvedl, že bere průzkumy s velkou rezervou. „Možná je zbytečné komentovat výsledky ANO, které jsou v podstatě stabilní,“ řekl. Růst koalice Spolu ukazuje podle ministra životního prostředí z KDU-ČSL Petra Hladíka pozitivní trend, není ale cílem. „Pro nás je cílem vyhrát volby a obhájit možnost sestavit zase zpátky vládu,“ zdůraznil. Poslankyně STAN Michaela Šebelová označila zisky tohoto hnutí za stabilní. Upozornila na to, že průzkumy odrážejí nynější nálady a mnoho voličů se bude rozhodovat až před samotnými volbami. Poslankyně SPD Karla Maříková zase věří, že hnutí vedené Tomiem Okamurou dosáhne ve volbách lepšího výsledku s ohledem na to, jak je podle ní veřejnost nespokojená s nynější vládou.