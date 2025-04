SPD dál výrazně posiluje ve volebních průzkumech. Polepšilo si i ANO

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,4 procenta hlasů, druhá by s odstupem skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s podporu 19,9 procenta voličů. Třetí Starosty a nezávislé (STAN) by volilo 11,3 procenta lidí. Do Sněmovny by se dostalo celkem sedm subjektů. Nutnou pětiprocentní hranici by ještě překročilo hnutí SPD, které od minulého týdne výrazně posílilo, dále Piráti, Motoristé sobě a uskupení Stačilo! Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News.

Hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše si se ziskem 31,4 procenta hlasů oproti minulému volebnímu modelu o tři desetiny procentního bodu polepšilo. Při přepočtu na mandáty by ANO získalo ve dvousetčlenné Sněmovně 75 mandátů.

Spolu premiéra Petra Fialy (ODS) by nyní volilo téměř 20 procent voličů, o desetinu procentního bodu méně než před týdnem. Oslabení o půl procentního bodu zaznamenalo hnutí STAN na nynějších 11,3 procenta. Spolu by podle přepočtu STEM získalo 46 mandátů a STAN 24 křesel. Strany současné vládní koalice by tak společně získaly 70 mandátů. Spolu a STAN by dohromady získaly tolik hlasů, že by společně zvládly atakovat pozici hnutí ANO, konstatovali autoři průzkumu.

Od začátku roku se ANO pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, v posledním průzkumech ale hnutí oslabilo a má přes 31 procent hlasů. „Hnutí přesto zůstává hlavní silou politické scény a je neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou. Z překryvu potenciálů vyplývá, že o část voličů ANO se může ucházet několik uskupení - hlavně SPD, Motoristé sobě a Stačilo!,“ uvedla agentura STEM.

Podpora koalice Spolu během března naopak rostla až k nynějším bezmála 20 procentům. Odhadovaný zisk STAN se podle modelu od začátku roku pohybuje mezi deseti až 13 procenty.

SPD sílí díky spojení s Trikolorou, Svobodnými a PRO

Hnutí SPD, na jehož kandidátkách budou podle nedávné dohody i zástupci hnutí PRO, Trikolora a Svobodných, přisoudil volební model 10,7 procenta hlasů. „V aktuálním modelu STEM by v novém, spolupracujícím formátu získalo podporu téměř 11 procent a díky konsolidaci hlasů v této části voličského spektra by od minulého modelu posílilo o necelé dva procentní body,“ uvedli autoři průzkumu. SPD a jeho spojenci by získali 23 poslaneckých křesel.

Mírný růst zaznamenali i Piráti, které by teď volilo 6,8 procenta voličů, což je o procentní bod více než při minulém měření. Pozice této dříve vládní, nyní opoziční strany je ale značně nejistá, oproti loňskému roku mají totiž podle STEM významně menší jádro voličů. Piráti by získali 11 mandátů.

Oproti předešlému výzkumu si o půl procentního bodu pohoršili Motoristé sobě, získali by 6,2 procenta hlasů a 12 poslanců. Vzhledem ke specifikám českého volebního systému by tak měli o jedno poslance víc než Piráti, přestože by získali méně hlasů. Motoristé si podle STEM udržují zisk nad šest procent, ale oproti svým dosud nejlepším číslům z půlky března mírně zaostávají. „Strana si nadále pomalu buduje stabilnější voličskou základnu,“ poznamenali analytici agentury.

Uskupení Stačilo! vedené šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou by se do Poslanecké sněmovny dostalo s 5,7 procenty hlasů, což by mu vyneslo devět mandátů. Podpora hnutí se od začátku roku pohybuje mezi pěti a sedmi procenty, oproti předchozímu průzkumu si pohoršilo o šest desetin procentního bodu. „Stabilitu jejich výsledku nad pěti procenty zřejmě dodává pevné a etablované jádro voličstva KSČM, která je hlavní silou hnutí,“ uvedl STEM.

Pod pětiprocentní hranicí potřebné k zisku mandátů by skončila Sociální demokracie (SOCDEM) s podporou 3,6 procenta voličů, Zelení (2,2 procenta) a hnutí Přísaha (1,8 procenta).

Průzkum se konal na konci března a zúčastnilo se ho 1567 respondentů.