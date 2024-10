Volby by jasně vyhrálo ANO, do Sněmovny by neprošli lidovci ani TOP 09

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu s náskokem vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 32,1 procenta hlasů. Druhá ODS by dostala 14,2 procenta a na třetí místo se dostalo hnutí STAN s podporou 10,6 procenta voličů. Z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News vyplývá, že do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, Piráti a mohli by se do ní vrátit komunisté, kteří těsně překročili potřebnou pětiprocentní hranici.