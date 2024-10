Za necelé dva týdny bude již známo, kdo se stal vítězem amerických prezidentských voleb. V opačném případě by nás čekaly otřesy na burzách. Jestli trhy skutečně něco stresuje, pak je to těsný výsledek, na základě kterého by jeden z kandidátů neuznal vítězství toho druhého. Prozatím ovšem americké volby investory příliš nevzrušují. V centru jejích zájmu se nachází zejména měnová politika hlavních centrálních bank a korporátní výsledky. Přesto však volební výsledek ceny řady aktiv ovlivní.