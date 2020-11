Volby USA | Amerika bude mít po letošních volbách nejstaršího lídra v dějinách | E15.cz

Jimmy Carter, který šéfoval Bílému domu v letech 1977 až 1981, se domnívá, že by měl být pro prezidentský úřad zaveden věkový limit. „Nevěřím, že bych byl schopen v osmdesáti letech vykonávat takové povinnosti, které jsem měl jako prezident,“ tvrdí dnes šestadevadesátiletý bývalý politik.

Až do nástupu Trumpa byl nejstarší hlavou USA historie republikán Ronald Reagan. Do funkce byl zvolen jako devětašedesátiletý. I on musel v době svých dvou mandátů čelit kritice za to, že mívá výpadky paměti a občas si protiřečí. Jenom pět let po odchodu z Oválné pracovny mu byla diagnostikována Alzheimerova choroba.

Zatímco republikáni mají obecně tendenci stavět do voleb starší kandidáty, Joe Biden by byl mezi demokratickými prezidenty se svým datem narození naprostým unikátem. Barack Obama nastoupil do Bílého domu ve 47 letech, Bill Clinton jako šestačtyřicetiletý, Carterovi bylo dvaapadesát, Johnu F. Kennedymu dokonce jenom 43. Pro zajímavost, nejmladším zvoleným prezidentem historie byl Theodore Roosevelt, paradoxně republikán, který nastoupil do úřadu v roce 1901 ve 42 letech.

Volební tým současného kandidáta Demokratické strany si je tohoto nedostatku dobře vědom. Už v minulém roce proto zveřejnil lékařskou zprávu, podle které je Biden „zdravý, vitální sedmasedmdesátník, schopný úspěšně vykonávat prezidentské povinnosti“.

Trump se přesto snaží vysoký věk soupeře obrátit ve svoji výhodu a v kampani kvůli němu Bidena vytrvale napadá. V televizi i na sociálních sítích jej opakovaně označuje přezdívkou „Ospalý Joe“ a několikrát jej obvinil ze stařecké senility či demence. Podle některých médií se však může tato strategie Trumpovi nevyplatit, neboť podobné výroky mohou urazit starší voliče, kterých mezi příznivci konzervativců není zrovna málo.

For 47 years, Joe Biden viciously attacked Black Americans. He called young black men “super predators.” To every black American: I am asking for your vote. This is your one and only chance to show Sleepy Joe what you think of his decision to attack you, jail you, and betray you!