Podle posledních předpovědí by mohl mít do Blízkého domu o titěrný kousek blíže republikánský kandidát a mediální hvězda Trump. A tak je příznačné hledat zajímavé investiční příležitosti hlavně v kategoriích, kde se byznys míchá se show a zábavou. Byť namísto „investování“ by bylo přesnější mluvit o sázkách, spekulacích nebo zkrátka finanční zábavě pro otrlé.

DJT

Zdánlivě jasná volba. Které jiné akcii by mělo pomoci případné vítězství Donalda Trumpa více než té, která nese na burze jeho monogram. Tady by ale mohl výčet argumentů ve prospěch Trump Media & Technology Group Corp snadno i skončit.