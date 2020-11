Volby USA | Poradce magnáta Laie se podílel na poškození pověsti Joea Bidena | E15.cz

Na 64 stránkách sepsaných pod fiktivním jménem byly shromážděny údaje, které měly poukázat na obchodní spolupráci Bidenova syna Huntera s Čínou. Lai řekl, že o Simonově aktivitě nevěděl.

Materiál se podle AFP objevil na internetu a použili ho stoupenci republikánského kandidáta a současného prezidenta Donalda Trumpa. V minulých dnech se ale začal původ dokumentu a jeho pravdivost vyšetřovat. Lai v několika tweetech přiznal, že za materiálem je jeho poradce Mark Simon.

I’m sorry that Apple Daily was implicated by the NBC article.



But Apple Daily has nothing to with it, I’ve nothing to do with it. My assistant Mark Simon now informed us that he worked with the project, although had not commissioned it. (1/3) https://t.co/ZArKou8hEw