Zákon navazuje na ústavní novelu, která zavádí od roku 2026 pevný říjnový termín obecních, senátních a regionálních voleb, aby se zabránilo jejich posunování směrem k létu.

Snadnější získání voličských průkazů a elektronizace podávání kandidátek umožní centrálně vedený informační systém voleb. Bude obsahovat jednotný seznam voličů a okrskových volebních komisí a registr kandidátních listin. Možnost podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře má podle tvůrců novely odstranit chybovost při předkládání kandidátek.

O voličský průkaz, s nímž je možné hlasovat v kterékoli volební místnosti, budou lidé moci požádat na kterémkoli obecním úřadě, nemuseli by kvůli tomu cestovat do domovské obce. V případě dvoukolových senátních a prezidentských voleb budou kandidáti, kteří jsou na rozdíl od poslanců a zastupitelů vybíráni většinovým systémem jako jednotlivci, uvedeni v prvním kole na jednom hlasovacím lístku. Toto opatření by podle předkladatelů mělo snížit náklady na tisk a distribuci volebních lístků o dvě desítky milionů korun.

Vytvoření jednotného informačního systému má stát 380 milionů korun, provoz deset milionů korun ročně. Informační systém správy voleb by byl systémem kritické infrastruktury. Dvě třetiny pořizovací sumy by mohly být uhrazeny podle ministerstva vnitra z jednoho z fondů EU.

Návrh počítá rovněž s racionalizací volebních okrsků, jejichž počet by obce mohly snížit ze současných zhruba 14 800 přibližně o tisícovku. Podle navrhovatelů by to mohlo ušetřit ročně asi 11,8 milionu korun.

Navazující volební úpravy, které prezident rovněž podepsal, mají mimo jiné nově vymezit senátní volební obvody s možností změny jejich hranic maximálně jednou za 12 let. Se změnou senátních obvodů souvisí i to, že sídlo jednoho ze dvou olomouckých senátních obvodů bude přesunuto do nedaleké Litovle. Změnu hranic obvodů tak, aby každý senátor zastupoval přibližně stejný počet obyvatel, má vláda navrhnout v roce 2027.