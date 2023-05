Wagnerovci Jevgenije Prigožina: Obchod s vlivem, válkou i obědy | e15.cz

Loni v listopadu byl Petrohrad svědkem absurdní události, která dokonale vystihuje nynější rozpoložení Ruska. Takzvaná Wagnerova skupina, tedy organizace profesionálních žoldnéřů bojujících nyní třeba i na Ukrajině, tehdy ve druhém největším ruském městě slavnostně otevřela vlastní rozlehlé centrum. Podobně jako na jiných ceremoniálech, i tady řečníci přáli štěstí a nechyběli veteráni v uniformách. Ani samotná mnohapatrová budova ze skla a oceli není nijak výjimečná. Na rozdíl od skutečnosti, že soukromé žoldnéřské společnosti jsou v Rusku z právního hlediska ilegální.

Jinými slovy: organizace, která ještě před několika lety či spíše měsíci oficiálně neexistovala, i když prokazatelně bojovala na několika frontách, teď otevřeně operuje na ruském trhu. Ba co více, slibuje v novém domě podporovat technologické startupy.

Skupina dostala jméno po bývalém důstojníkovi speciálních jednotek a pozdějším žoldnéřském veliteli s přezdívkou Wagner, což je podle pamětníků odkaz na německého skladatele vyzdvihovaného v časech Třetí říše. Dmitrij Utkin alias Wagner je navíc v oblasti klíčních kostí potetován nacistickými symboly, prý na znamení obdivu k hitlerovským vojákům. Utkina v roce 2016 osobně vyznamenal ruský prezident Vladimir Putin a wagnerovci na Ukrajině bojují proti vládě, kterou kremelská propaganda označuje za fašistickou.

Wagnerova skupina Jevgenije Prigožina na misích

Wagnerova skupina je ale (bez ironie) také soukromým obchodním, ba koloniálním impériem ruského oligarchy Jevgenije Prigožina. Ten prosperuje nejen v Rusku, ale jeho muži prokazatelně působili i v Sýrii a několika afrických zemích, kde kontrolují kromě jiného i těžbu drahých kovů a diamantů.

Šéf Wagnerovců Jevgenij Prigožin ve videovzkazu adresovaném ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému (3.3.2023) Autor: ČTK / AP / Uncredited

Dlouho se mělo za to, že wagnerovci fakticky jen nahrazují ruské vojáky na těch misích, kde se Moskva nechtěla či nemohla oficiálně angažovat. Poprvé je zpravodajci zaznamenali v roce 2014 na východní Ukrajině, kde pro Moskvu obsazovali Krym a bojovali na straně proruských separatistů. Poté se rozběhli do různých koutů světa, aby se nejpozději v roce 2022 opět soustředili na agresi proti Ukrajině, tentokrát už otevřeně a pod taktovkou Kremlu. Navzdory občasným rozmíškám a údajně i přestřelkám wagnerovci s ruskou armádou na frontě spolupracují, i když žoldnéři vykazují jistou míru samostatnosti.

Vně Ruska jsou wagnerovci známí především náborem těch nejtěžších zločinců pro válku na Ukrajině. Aktivní účast na ruské agresi ale neznamená, že soukromé obchodní impérium Jevgenije Prigožina stagnuje.

Rusko: nemovitosti, jídlo do škol i trollí farma

Prigožonovo impérium budují právníci, experti na finance i IT, copywriteři, grafici, kuchaři, stavebníci, stejně jako trollové, kteří od počítačů ovlivňují veřejné mínění kdekoli na světě. Vyplývá to z více než milionu dokumentů, které shromáždili hackeři sdružení ve skupině Dossier center. To financuje někdejší oligarcha, Putinův vězeň a nyní v exilu sídlící odpůrce kremelského vládce Michail Chodorkovskij.

Prigožin v minulosti kvůli svým restauracím a cateringovým firmám získal přezdívku „Putinův kuchař“. Podle dokumentů jsou s Prigožinem spojeny asi čtyři stovky společností, z nichž některé zřejmě existují jen z účetních důvodů. K nejznámějším patří firma Concord, která kromě cateringu a třeba i školního stravování postavila například luxusní bydlení ve vyhledávaném petrohradském sousedství. Nemovitosti proti zvědavosti zevlounů střeží ochranka schovaná za profesionální ohradou. Společnost ale získala i zakázky od ruské armády a Prigožin provozuje také hotely, rekreační střediska nebo obchoduje s čokoládou.

Slavná je rovněž petrohradská trollí továrna, která podle Dossier center zaměstnává několik stovek lidí. Jistě desítky z nich se věnují psaní komentářů na sociální sítě, ostatní se věnují tvorbě kampaní proti konkrétním lidem. Zajímavé, i když v ruských podmínkách málo překvapivé je zjištění, že Prigožinovi lidé věnují svou pozornost nejen opozičníkům a nepohodlným aktivistům či novinářům, ale i těm režimním prominentům, se kterými hodlají manipulovat.

Soukromé centrum vojenské skupiny Wagner v Petrohradě (listopad 2022) Autor: Reuters

Takto prý zaútočili i na soukromí byznysmena Alexandera Vinokurova, který je zetěm ruského ministra Sergeje Lavrova. Vytvářejí také falešné opoziční skupiny, které jim slouží jako laboratoře k zisku informací i ovlivňování sítí. Podle investigativců z Dossier centra nepatří Prigožinovi IT specialisté jako celek k ruské špičce, díky čemuž se opozičním specialistům podařilo vpadnout do počítačového systému „kuchařovy říše“. Ani platy nejsou v řadě případů přemrštěné a Prigožin sám je prý sotva snesitelný šéf. Analytici ale oceňují komplexnost impéria, které dokáže flexibilně pracovat s vlastními zaměstnanci. Ti prý rychle mění jak pracovní zařazení, tak kvalifikaci.

Wagnerovci v Africe: žoldnéři, zlato, diamanty

Celní prohlídce na letišti v súdánském Chartúmu prý toho dne předcházela vzrušená debata samotných úředníků. Stroj, podle dokladů naložený sušenkami, se chystal odletět do Ruska. A jak mnozí celníci tušili, takový náklad je bezpečnější nekontrolovat. Navíc to bylo jen nedlouho po začátku kremelské agrese proti Ukrajině. Smysl pro povinnost nakonec zvítězil a muži pod vrstvou trvanlivého pečiva opravdu nalezli kontraband. Zhruba tunu zlata. Tento příběh přinesla stanice CNN, která dodává, že podobných letů z Afriky do Ruska proběhlo zřejmě šestnáct.

Kreml se v Súdánu angažuje léta, wagnerovci pak nejpozději od roku 2017, kdy tehdejší prezident Umar al-Bašír poskytl koncesi na těžbu zlata ruské společnosti M-Invest. Ta je podle americké administrativy v rukou ruských žoldnéřů. Súdán je s 93 ročně vytěženými tunami zlata třetím největším producentem kovu na kontinentu po Ghaně a oblasti jižní Afriky. Podle CNN ale zlato ze Súdánu neputuje na východ Evropy jen vzduchem, ale i po souši, a to přes sousední Středoafrickou republiku, kde wagnerovci operují také.

Co se žoldnéřů týče, ti jsou nejen instruktory súdánských ozbrojenců, ale místním bezpečnostním složkám údajně pomáhali i při potlačování protestů. V roce 2018 jich tu podle stanice BBC sloužila zhruba stovka. Později jich ale v Súdánu měl být dokonce pětinásobek. Wagnerovci se prý do politického boje zapojili také mediálně, tedy tak, jak jsou zvyklí z jiných částí světa. Vedli kampaň na podporu Umara al-Bašíra, který ale nakonec padl a nyní je obviněn z několika vážných zločinů, za což mu hrozí trest smrti.

Wagnerovci ovšem nezaváhali a brzy navázali kontakt s oběma nejmocnějšími súdánskými skupinami. Tedy jak s armádou, tak s milicemi známými jako Jednotky rychlého nasazení (RSF), které předtím válčily a vraždily v odlehlých koutech země. Vojáci a milicionáři nejprve společně svrhli civilní vládu, aby se nyní střetli v zápase o vládu nad Súdánem. Podle všeobecného přesvědčení jsou ruští žoldnéři spojenci obou stran a nemají tudíž v konfliktu favorita.

Ruští nájemní vojáci ovládají také diamantové doly ve Středoafrické republice (SAR), kde fakticky řídí celé regiony proslulé těžbou. Podle místních zdrojů terorizují místní horníky, které nutí k prodeji kamenů přes jimi řízené firmy. Také v SAR wagnerovci ovládají obchod s drahými kovy.

Významný vojenský, tedy i politický vliv si žoldnéři udržují v Mali. Prokazatelně válčí na straně východolibyjského velitele Chalífy Haftara a podle italského think-tanku ISPI jejich jednotky působí – či působily – i v několika dalších zemích Afriky.

Ti nejodvážnější komentátoři tvrdí, že oligarcha svou kritikou nejvyšších důstojníků vyzval na souboj nejen ruskou armádu, ale i vedení země. V tuto chvíli ale nic nenasvědčuje tomu, že by kremelský kuchař přestal být loajální k Vladimiru Putinovi, se kterým jeho byznys alespoň prozatím stojí i padá.