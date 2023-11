Válka v Izraeli ONLINE: Armáda je v srdci Gazy, vůdce Hamásu je izolován | e15.cz

Z Libanonu letělo na Izrael 20 raket; Hizballáh hrozí odvetou za mrtvé civilisty

Z Libanonu bylo dnes odpáleno asi 20 raket na severní Izrael, v oblasti Galileje a Golanských výšin se rozezněly sirény. Podle listu The Times of Israel (ToI) to oznámila izraelská armáda. Libanonský poslanec za Hizballáh mezitím podle agentury Reuters do Izraele vzkázal, že jeho hnutí odpoví hned dvakrát na každý útok na civilisty poté, co při nedělním izraelském úderu v jižním Libanonu zemřela žena a její tři vnoučata.

Izraelská armáda podle listu Haarec uvedla, že šest raket úspěšně sestřelila, zatímco dvě dopadly na otevřená prostranství v Ejn Kinije, drúzském městečku na Golanských výšinách. Izraelské jednotky na útok odpověděly dělostřeleckou palbou namířenou na místa odpalů. Nejsou bezprostředně hlášeny oběti ani škody na majetku, uvedl ToI.