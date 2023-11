Válka v Izraeli ONLINE: EU navýší humanitární pomoc pro Pásmo Gazy | e15.cz

Média: Do Izraele dorazil šéf CIA, plánuje navštívit i další blízkovýchodní země

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns v neděli přicestoval do Izraele, kde bude jednat s lídry a představiteli rozvědek o válce v Pásmu Gazy a o snaze vysvobodit rukojmí palestinského radikálního hnutí Hamás. S odvoláním na nejmenované americké a izraelské činitele o tom informují média v obou zemích. Burns podle nich plánuje navštívit také několik arabských zemí.

Šéf americké tajné služby je v Izraeli dva dny poté, co v židovském státě jednal šéf americké diplomacie Antony Blinken. Ten rovněž na jednání s izraelskými lídry navazuje rozhovory s představiteli arabských zemí ve snaze zabránit rozšíření bojů do jiných částí Blízkého východu či koordinovat dodávky humanitární pomoci do Gazy.