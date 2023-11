Válka v Izraeli ONLINE: Hamás propustil 13 izraelských rukojmí | e15.cz

Čtyřiaosmdesátiletá Izraelka bojuje po propuštění Hamásem o život

Jedna z rukojmích, které v neděli propustila palestinská teroristická organizace Hamás, bojuje v izraelské nemocnici o život. Čtyřiaosmdesátiletá Alma Avrahamová zřejmě v zajetí v Pásmu Gazy nedostávala potřebné léky, napsal s odvoláním na lékaře server listu The Times of Israel. Avrahamová byla po propuštění z více než 50denního zajetí ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice Soroka, která se nachází jen pár desítek kilometrů od Gazy. Její stav je podle lékařů nadále nestabilní. Žena je v bezvědomí a napojená na respirátor.