V palestinském Pásmu Gazy žili lidé i před touto válkou jako ve vězení, většině z nich se vláda radikálně islamistického hnutí Hamás nelíbila a tři čtvrtiny by bývaly mnohem radši žily bez této teroristické skupiny, řekla v rozhovoru se serverem The Times of Israel (ToI) šestadvacetiletá syrská novinářka Manar Šarífová. Ta se už dříve jako jedna z mála lidí perzekvovaných Hamásem dostala z Gazy, kde žila tři roky a několik měsíců tam také strávila ve vězení. Zatčena byla za účast na jedné z akcí skupiny mladých obyvatel Gazy, která se snažila o mírové soužití s Izraelem.

