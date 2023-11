Válka v Izraeli ONLINE: Po válce by měly být do tří měsíců nové volby | e15.cz

Izraelský ministr: Po válce by měly být do tří měsíců nové volby

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude muset po válce do tří měsíců uspořádat nové parlamentní volby a až po nich by měla být vytvořena vyšetřovací komise k možnému selhání státních složek před útokem Hamásu na Izrael. Deníku Maariv to řekl jeden z ministrů Netanjahuovy koaliční vlády. Ministr práce Joav Ben Cur ale posléze svá slova mírnil a řekl, že byla vytržena z kontextu. Informoval o tom dnes server The Times of Israel (ToI).

„Po skončení války bude Netanjahu nucen do 90 dnů uspořádat volby, a to ještě před ustavením vyšetřovací komise,“ řekl Ben Cur deníku Maariv. „Slušnost vyžaduje, aby se po tak hrozné události vyjádřila veřejnost...A pak uvidíme, jestli Netanjahu získá mandát,“ dodal ministr práce, který je členem ultraortodoxní strany Šas. Podle něj vláda takto po válce nebude moci dále fungovat.