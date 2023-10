Válka v Izraeli ONLINE: Invaze v Pásmu Gazy je na spadnutí | e15.cz

Hamás zničíme, boj bude dlouhý, ale zvítězíme, řekl v projevu Netanjahu

Izraelské útoky proti cílům v Pásmu Gazy jsou teprve začátkem dlouhého boje proti palestinskému hnutí Hamás, který nějakou dobu potrvá, ale zvítězíme, řekl dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve vystoupení k národu. Podle agentury Reuters však nenabídl detaily, jak bude ofenziva pokračovat, ani jak bude dlouhá.

„Dnes, jak všichni víte, bojujeme za naši vlast a bojujeme jako lvi,“ řekl Netanjahu podle serveru The Times of Israel v projevu, který vysílala televize. „Zničíme Hamás a vyhrajeme, ale nějakou dobu to potrvá, “ řekl izraelský premiér. „Nebudu podrobně popisovat, co bude dál. Ale říkám vám, že to je jenom začátek,“ dodal. Denik Haarec uvedl, že Netanjahu pronesl projev neobvykle v předvečer svátku šabat.