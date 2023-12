ToI: Hamás v Gaze zabíjel ty, kteří ho nepodporovali, říká syrská novinářka

V palestinském Pásmu Gazy žili lidé i před touto válkou jako ve vězení, většině z nich se vláda radikálně islamistického hnutí Hamás nelíbila a tři čtvrtiny by bývaly mnohem radši žily bez této teroristické skupiny, řekla v rozhovoru se serverem The Times of Israel (ToI) šestadvacetiletá syrská novinářka Manar Šarífová. Ta se už dříve jako jedna z mála lidí perzekvovaných Hamásem dostala z Gazy, kde žila tři roky a několik měsíců tam také strávila ve vězení. Zatčena byla za účast na jedné z akcí skupiny mladých obyvatel Gazy, která se snažila o mírové soužití s Izraelem.

"Mám mnoho přátel v Gaze, jejichž příbuzné Hamás zabil, buď proto, že podporovali Palestinskou autonomii (vedenou konkurenční stranou Fatah), nebo proto, že je Hamás obvinil z kolaborace s Izraelem," řekla Šarífová, která se narodila v Damašku, odkud utekla s rodinou v roce 2013 před občanskou válkou do Egypta. "Každý, kdo nepodporuje Hamás, může být obviněn a zatčen," dodala. I ona byla v roce 2020 ve vykonstruovaném procesu odsouzena za kolaboraci s Izraelem. Po třech měsících se dostala z vězení na kauci a z Pásma Gazy byla vyhoštěna.