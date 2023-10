Válka v Izraeli ONLINE: Íránský diplomat jednal v Moskvě s Hamásem | e15.cz

WHO kritizuje debaty o spolehlivosti údajů o obětech, které zveřejňuje Hamás

Světová zdravotnická organizace (WHO) kritizuje debaty o spolehlivosti údajů o obětech, které zveřejňuje radikální palestinské hnutí Hamás ovládající Pásmo Gazy. WHO je považuje za cynické, napsala agentura DPA. Zástupce WHO dnes podle agentury Reuters uvedl, že organizace obdržela odhad, že pod troskami v Pásmu Gazy je zhruba 1000 dosud neidentifikovaných těl, která zatím nebyla započítána do celkové bilance palestinských obětí.