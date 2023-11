Válka v Izraeli ONLINE: Izraelci zneškodnili desítky bojovníků Hamásu | e15.cz

Izraelští vojáci podle armádního představitele nebudou bojovat v tunelech

Izraelští vojáci nebudou a za žádných okolností by neměli vstupovat do tunelů Hamásu v Pásmu Gazy. Podle zpravodajského webu The Times of Israel (ToI) to uvedl někdejší zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády Jair Golan. Podle něj izraelská armáda může tunely palestinských ozbrojenců proměnit ve smrtící past, aniž by do nich vstupovala. Naopak boj v tunelech generálmajor v záloze považuje za nebezpečný a velmi riskantní.

„Nemusíte jít do tunelů... vstoupit do tunelů by byla vážná chyba,“ řekl Golan v rozhovoru s izraelským vojenským rozhlasem. ToI v této souvislosti píše, že se příslušníci Hamásu v Pásmu Gazy skrývají v síti tunelů a čekají.