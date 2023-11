Válka v Izraeli ONLINE: Egypt vyslal tanky k hranici Pásma Gazy | e15.cz

Česko bude hlasem Izraele v Evropě, řekl Fiala na akci na podporu Izraelců

Česko bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) hlasem Izraele v Evropě. Fiala to řekl dnes na shromáždění na podporu Izraele na Staroměstském náměstí v Praze. Na akci pořádané Federací židovských obcí se po 16:00 sešly stovky lidí. Shromáždění má podle federace vyjádřit solidaritu s Izraelci po říjnovém útoku palestinského hnutí Hamás a také upozornit na celosvětový nárůst antisemitismu.

Radikální hnutí Hamás zaskočilo 7. října Izrael masivním útokem z palestinského Pásma Gazy na jih Izraele, kde podle tamních úřadů pozabíjelo na 1400 lidí, většinou civilistů, a přes 220 jich odvleklo do pásma. "To, co se odehrálo 7. října, pro to se těžko hledají slova," prohlásil dnes český premiér. Byla to podle něj brutalita bez hranic a útok na lidskost