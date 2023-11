Válka v Izraeli ONLINE: Tisíce lidí v Gaze za příměří spěchají domů | e15.cz

Papež se setkal s delegací Palestinců a Izraelců, konflikt nazval terorisme

Papež František se dnes ve Vatikánu setkal s delegací Izraelců, jejichž příbuzní jsou mezi rukojmími drženými palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy, a odděleně také s Palestinci, jejichž blízcí jsou v izraelském vězení. Podle palestinské křesťanky, která se setkání účastnila, papež označil to, co zažívají Palestinci v nynější válce Izraele s Hamásem, za genocidu. Informovala o tom dnes agentura ANSA. Vatikánský mluvčí ale následně odmítl, že by papež použil slovo „genocida“.

„Papež uznal, že to, co nyní zažíváme, je genocida,“ tvrdila podle agentury ANSA palestinská křesťanka z Betléma, která se dnes s papežem setkala. Uvedla také, že palestinská delegace pozvala Františka k návštěvě Gazy. „Může zastavit válku a přinést Palestincům mír,“ dodala. Papež podle ní označil za „dobrý nápad“ Gazu navštívit, „až to situace dovolí“.