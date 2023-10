Válka v Izraeli ONLINE: V Pásmu Gazy hrozí nemoci | e15.cz

Mluvčí izraelské armády: Status Pásma Gazy se po válce bude řešit globálně

Status palestinského Pásma Gazy se bude po plánovaném izraelském pozemním útoku na toto území řešit „globálně“ a bude předmětem diskuse izraelských politiků a dalších zemí. Řekl to dnes na tiskové konferenci mluvčí izraelské armády, který odpovídal na dotaz, zda Izrael po skončení pozemní operace v Pásmu Gazy zůstane a toto dosud palestinské území ovládne. Informovala o tom agentura Reuters.

„Máme na stole všechny možnosti, jak by to mohlo skončit,“ odpověděl dnes mluvčí izraelské armády Daniel Hagari na dotaz, co bude po pozemní operaci izraelské armády do Gazy. „Vláda rovněž jedná o tom, jak by to mohlo vypadat... je to také globální téma, záleží i na tom, jak bude vypadat situace v regionu,“ dodal Hagari.