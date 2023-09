Ceny rodinných domů padly. Ryanair kritizuje Letiště Praha | e15.cz

Trh se staršími domy se v létě stal finančně dostupnějším nejen v okolí Prahy, jde o celorepublikový trend. Stojí za tím dva faktory. V první řadě z nabídky některé typy nemovitostí zcela mizejí, protože jejich majitelé nechtějí prodávat pod cenou. To opticky snižuje průměrnou cenu nemovitostí. Druhým faktorem je pokračující propad cen takzvaných děravých domů, tedy nemovitostí s vysokou energetickou náročností vyžadujících zásadní rekonstrukci.

Svět má za sebou jednu z největších technologických událostí roku. Apple představil iPhony 15, Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2. Potvrdilo se v podstatě vše, co se očekávalo. I tak můžeme být nadšení, protože Apple zlevňoval.

Ryanair v Praze rozšiřuje svou nabídku. Ke třem stávajícím bázovaným letadlům přidá čtvrté. Tvrdí, že takto investuje sto milionů dolarů, 2,3 miliardy korun, a vytvoří tři desítky nových pracovních míst. V zimě zavede šest nových linek, celkem jich nabídne 27, a hodlá přepravit celkem 2,4 milionu cestujících. Během tiskové konference přitom zástupci Ryanairu kromě představení novinek ostře kritizovali Letiště Praha.

Z(a)tracená čísla: Investiční pasti, kam se podíváš

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla: Investiční pasti, kam se podíváš • VIDEO E15

Exploze nákaz covidem-19 v roce 2020 znamenala pro Škodu větší milník, než se mohlo manažerům v Mladé Boleslavi i Wolfsburgu zprvu zdát. Pandemie jednak skosila celosvětové prodeje automobilky, jednak stála na počátku série těžko předvídatelných událostí, v jejichž důsledku Škoda ani letos nepřekoná hranici milionu prodaných vozů. Ještě před rozšířením nového koronaviru přitom zaznívaly i takové hlasy, že by Škoda měla být ambicióznější a cílit rovnou na miliony dva. Důvodů, proč letos třetí rok v řadě nedosáhne ani jednoho, je více.

Sněmovna schválila v úterý večer novelu zákoníku práce v původním znění, některé pasáže by tak mohly začít platit ještě před začátkem nového roku. Senát chtěl účinnost posunout, to však neprošlo. Zmatky a změny, které tvorbu nového zákona doprovázely, přitom ve firmách způsobily značnou nervozitu i dodatečné náklady. Do poslední chvíle totiž musely být připravené na všemožné varianty.

Ten příběh je už docela zapomenutý, ale právě teď je ta správná chvíle si historii mobilního vojenského radaru ReUnion připomenout. Před deseti lety šlo o poměrně odvážný nápad českého průmyslu, který chtěl – alespoň ve východoevropském prostoru – oživit dávnou slávu technologií s logem Tesla z dob Československa. Kolem roku 2013 totiž hned několik armád začalo řešit, jak nahradí zastaralé sovětské radiolokátory, a unifikovaný mobilní 3D systém na kolovém podvozku se jevil jako univerzální a ideální řešení hned pro několik evropských států najednou.

Graf: Současný stav vzdušných sil Armády ČRAutor: E15

Projíždět se virtuálním náklaďákem po evropských a amerických dálnicích je nejen zábava, ale také slušný byznys. Česká společnost SCS Software, jejíž herní kamionové simulátory oslovily hráče po celém světě, loni opět dosáhla zhruba půlmiliardového zisku. Svým třem spolumajitelům ale podobné peníze vydělává už několik let.

Po létě, které ovládly filmové novinky jako Indiana Jones a nástroj osudu, první část Mission Impossible: Odplata, Barbie nebo Oppenheimer, přichází podobně nabitý podzim. Do kina můžete vyrazit třeba na nové Hunger Games, dlouho očekávané Zabijáky rozkvetlého měsíce nebo zfilmovaný příběh bratří Mašínů. Na streamovací platformě Netflix se pak představí filmy Zabiják nebo Maestro. Jaké další filmové novinky by vás ještě letos neměly minout?

Mezinárodní developer UDI Group začal od září nově Čechům nabízet ke koupi byty v hlavním městě Panamy. Projekt SQ72 má podobu patnáctipodlažního domu ve finanční čtvrti města Panamá. Pro Čechy znamená tato lokace zajímavou investiční příležitost – průměrná cena šedesátimetrového bytu tam činí pět milionů korun, což je méně než v Praze.

Miliardář Elon Musk se opět pustil do geopolitických úvah na téma Čína a Tchaj-wan. Na jeho shovívavá slova ohledně nároků, které si komunistická země na ostrovní stát činí, ostře zareagoval tchajwanský ministr zahraničí – na Muskově vlastní sociální síti X.