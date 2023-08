Daň z nemovitosti stoupne. VW vytahuje žolíka v boji s Teslou | e15.cz

Co vám (ne)uteklo

Přinášíme vám důležité zprávy uplynulého týdne, které by vám neměly uniknout.

Veletoč sporů mezi českým agregátorem letenek Kiwi.com a irským leteckým dopravcem Ryanair pokračuje. Poté co Kiwi. com minulý týden společně s dalšími cestovatelskými platformami vyzvalo britské úřady k zásahu proti Ryanairu, podal tuzemský agregátor také žalobu v rámci Evropské unie, ve které požaduje po italském soudu předběžný zásah proti irské aerolince. To však soud odmítl, nyní se bude zabývat samotnou žalobou.

V německém Wolfsburgu panuje čím dál tím větší nervozita. Koncern Volkswagen v posledních letech nalil desítky miliard eur do své ambice stát se globální jedničkou na trhu s elektromobily. Úspěch se však stále nedostavil. Naopak podle nedávného zjištění německého listu Handelsblatt firma vyrábí výrazně více vozů, než kolik prodává. Množství nově přijímaných objednávek na některé „elektriky“ mělo spadnout v některých případech dokonce k nule. Gamechangerem má být nový model ID.7, přímý konkurent Tesly Model 3, který si již získal přezdívku „Passat pro svět elektromobilů“. VW nyní startuje jeho výrobu v továrně na elektromobily v Emdenu. Úspěch či případný neúspěch modelu může mít dopad i na českou Škodu Auto.

Z(a)tracená čísla: Investiční pasti, kam se podíváš

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla: Investiční pasti, kam se podíváš • VIDEO E15

Zaměstnavatelé budou nadále poskytovat svým pracovníkům daňově zvýhodněné benefity a obcím zůstane stoprocentní kontrola nad výběrem daně z nemovitostí, kterou budou moci od příštího roku nově zvýšit až na 1,8násobek. Kompromis vládních stran s firmami, odbory a s radnicemi nemá nijak zásadně omezit rozsah opatření v příjmech a výdajích státního rozpočtu, jak předpokládal původní konsolidační balíček.

Nervozita na evropském energetickém trhu pomalu vyprchává. Díky překotné výstavbě LNG terminálů se Evropa dokázala vymanit ze závislosti na ruských dodávkách a nahradit je právě zkapalněným plynem ze všech koutů světa. Dostatek plynu pro topnou sezónu by tak podle analytiků neměla ohrozit už ani chladnější zima.

Soukromé letadlo, na jehož palubě byl i šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, ve středu večer havarovalo v ruské Tverské oblasti severně od Moskvy. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na úřady. Zemřelo všech sedm cestujících a tři členové posádky, příčina pádu letadla je předmětem vyšetřování.

Desítky let připravovaná stavba luxusního hotelu Ritz-Carlton na Staroměstském náměstí postupuje kupředu. Stavitel již dokončuje hrubou stavbu, která je výsledkem rekonstrukce zdejších historických budov, a po následující dva roky bude dokončovat interiéry. Hotel měl být hotov už loni, výstavbu zdržela pandemie i archeologické nálezy.

Inflace donutila Čechy, aby se více zajímali nejen o investice do nemovitostí nebo zlata, ale i do umění. Někomu stačí grafika na zeď za několik tisíc, někteří se už propracovali k obrazům za statisíce i miliony korun. Se stoupající cenou se u sběratelů oprávněně zvyšují obavy z případné krádeže díla, jeho nechtěného poškození či vyblednutí barev. Podnikatelé stojící za firmou Artex toho využili a postavili v Česku unikátní depozitář umění. V chráněném prostoru si ukládají svá díla nejen soukromí sběratelé, ale i banky, notáři nebo muzea a galerie.