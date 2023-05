Z bydlení na hypotéku je luxus. Nic na tom nemění ani pokles cen | e15.cz

V přípravě je novela zákona o spotřebitelských úvěrech. Norma dává bankám právo účtovat si u předčasně splacených hypoték v době fixace administrativní náklady až do výše jednoho tisíce korun i část z ušlého zisku na úrocích. Jaký je váš názor na chystané změny? Jan Večerka, zakladatel a CEO crowdfundingové platformy BrikkApp Obecně vnímám jako pozitivní, že tato novela sjednotí pravidla pro předčasné splacení hypotéky pro všechny banky. V současné době existuje riziko, že v případě podstatného poklesu sazeb by mohlo dojít k vysoké hypoteční „turistice“, kdy by dlužníci i v rámci fixace začali přecházet k jiným bankám s výhodnější sazbou. Toto by v konečném důsledku mohlo vést ke konci nabízení fixací úrokových sazeb a k přechodu na plovoucí sazby hypoték. Úpravu tedy vnímám jako potřebnou a věřím, že konečná úprava zavede spravedlivá pravidla pro nastavení férového vztahu mezi dlužníky a věřiteli. Libor Vojta Ostatek, hypoteční expert společnosti Broker Trust Už od počátku (1. 12. 2016) bylo toto v ZSÚ špatně definováno a bylo zřejmé, že se to stane předmětem dalšího řešení. Od března 2019 banky účtují pouze administrativní náklady a je až s podivem, že jsme za celé čtyři roky nebyli schopni pravidlo sjednotit. Peníze mají svoji hodnotu, a jestliže banka nakoupí dlouhodobý instrument (např. úrokový swap na pět let), aby klientovi mohla garantovat fixní podmínky splácení na dobu fixace, tak to banku stojí peníze. Je logické, že banka realizuje ztrátu, pokud klient předčasně splatí a chce závazek opustit třeba právě proto, že sazby začaly klesat a on chce logicky nižší. Stojím na straně klientů, ale v tomto případě podporuji banky, které chtějí pravidlo sjednotit. Tato situace je totiž dlouhodobě nepřínosná pro všechny strany, a pokud se nevyřeší, budou mít banky tendenci zkracovat fixace a problém promítat do ceny, tedy do úrokové sazby. David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance Novelu zákona o spotřebitelském úvěru podporuji. Možnost kdykoli hypotéku splatit i během doby trvání fixace za řádově stokorunové položky trhu škodí. Nejedná se o potřebu ukončit hypotéku z nějakých vážných důvodů. Na většinu takových důvodů zákon již nyní explicitně pamatuje. Jedná se o možnost doslova spekulativního refinancování. Stávající banka zajišťuje sazbu proti růstu, ale pokud dojde k poklesu sazeb, klient odchází jinam a bance nechává drahé zdroje, které banka v zájmu klienta zajistila. Alespoň částečná korekce takové praxe bude pro trh jako celek prospěšná. Nemluvil bych o kompenzaci části ušlého zisku. Mluvil bych o kompenzaci části nákladů vynaložených na zajištění zdrojů za konkrétních podmínek a zajištění sazby proti jejímu růstu po dohodnutou dobu fixace.