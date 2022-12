Dedoles nebude jediný krach. Byty zlevní. Škoda Auto umí vydělat | E15.cz

Ceny bytů klesnou o desítky procent. ČNB by měla více investovat do akcií. E-shopy budou krachovat. Český autoland stále dokáže vydělat. Přinášíme vám výběr rozhovorů, které jsme letos dělali s miliardáři a šéfy klíčových českých společností. Jaké jsou jejich názory a předpovědi?

V Česku se hraje momentálně o všechno. O to, jak dlouhá a bolestivá bude inflace. O to, jak drasticky lidé pocítí význam ještě nedávno neznámého slova stagflace. Rozhoduje se o budoucí kondici české ekonomiky, a potažmo i domácího bankovního sektoru, který je s ní svázán pupeční šňůrou. Budoucnost může být světlá, a stejně tak zatraceně temná. „Pokud budeme zvedat mzdy podle inflace, a ne podle produktivity, tak inflaci nikdy nezkrotíme. Už jsme tu takovou situaci jednou měli a zvládli jsme to,“ říká s nadějí šéf České spořitelny Tomáš Salomon.

Investiční skupina Hartenberg, ve které má majoritu svěřenský fond Andreje Babiše SynBiol, zažívá nejaktivnější rok od svého založení. „Jsme tak trochu na křižovatce. Na konci června jsme prodali minoritu ve FutureLife a od té doby hledáme, kam peníze z transakce umístit. V souhrnu jde asi o sto milionů eur. Letos jsme dokončili už deset akvizic, což je nejvíc v historii skupiny,“ říká zakladatel Hartenbergu Jozef Janov.

Dlouhodbá absence stavebního rozvoje Prahy stojí státní kasu každý rok 120 miliard korun, říká developer Radim Passer. Jeho společnost Passerinvest se v červnu po dlouhých 15 letech dočká změny územního plánu pro další část projektu u metra Roztyly, kde minulý týden začala stavět první budovu Roztyly Plaza. Pomalý rozvoj Prahy je podle něj negativním výsledkem práce všech polistopadových politiků ve vedení hlavního města.

Oldřich Šlemr rozhovory moc nedává. Trvalo několik měsíců, než se nás rozhodl přijmout a pozval nás do své zasedačky v horním patře renesančního Martinického paláce na Hradčanském náměstí. Je to historický skvost, ale jakmile projdeme nádvořím, mineme hlavní sály a vstoupíme do postranních chodeb, připadáme si jako v běžné kancelářské budově. Výtah z normalizační doby nás vyveze do horního poschodí, kde sídlí R2G, family office miliardářů Oldřicha Šlemra a dvou zakladatelů Avastu Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. Na to, že tahle rodinná firma spravuje investiční majetek tří předních českých miliardářů, působí interiér sídla stroze.

Poté, co vyklidila pozice na svém největším trhu v Číně a pozastavila byznys v Rusku, nyní Škoda Auto soustřeďuje hlavní pozornost na evropského zákazníka. Ten ale povážlivě chudne a nakupuje méně vozů. „Potíž je v tom, že se všechny převratné změny dějí naráz: vyšší úrokové sazby a náklady, oslabující kupní síla. Vzniká mix, který tlačí na likviditu,“ říká Klaus Zellmer, německý topmanažer, který se v létě po více než dvaceti letech na vrcholných postech v Porsche přesunul do pozice předsedy představenstva mladoboleslavské automobilky. Tu musí chystat na hrozící hlubší ekonomickou recesi v době, kdy Škoda prochází náročnou proměnou, jejíž cílovou stanicí je cenově dostupný elektromobil.

Productboard, který svým softwarem zefektivňuje práci produktových manažerů, je po Rohlíku druhým českým jednorožcem, tedy startupem s hodnotou alespoň jedné miliardy dolarů. Díky letošnímu investičnímu kolu series D ve výši 125 milionů dolarů byla firma oceněna na 1,725 miliardy dolarů (asi 37 miliard korun). Celkově už Productboard od slavných investorů ze Silicon Valley a Londýna posbíral přes 262 milionů dolarů.

Česká národní banka je v krocení inflace málo odvážná. S růstem úrokových sazeb by měla postupně vyprodávat eura nakoupená během devizových intervencí a mnohem aktivněji investovat rezervy do akcií podobně jako švýcarská centrální banka. Tvrdí to nejcitovanější český ekonom současnosti Tomáš Havránek. „Pokud by ČNB investovala jako Švýcaři, jen za dva roky by vydělala 300 miliard korun navíc,” říká profesor Institutu ekonomických studií FSV UK. Vzhledem k tomu, že zisk ČNB je ze zákona součástí státního rozpočtu, stát by mohl díky tomu snižovat svůj dluh.

E-shopy v posledních měsících procházejí očistcem. Po raketovém růstu během pandemie přišlo bolestivé vystřízlivění kvůli zhoršující se ekonomické situaci. „E-shopy nakoupily hodně zásob, posílily interní týmy a rozšířily sklady. To teď hapruje v rozpočtech,“ říká v rozhovoru investor Ondřej Klega ze skupiny eRockets, která se zaměřuje právě na investice v oblasti e-commerce. Proto nyní očekává krachy některých hráčů na trhu.

Pekelně rychle prochází autoprůmysl největšími změnami v historii pro Česko tolik zásadního odvětví. Nejdříve ho zasáhla covidová pandemie a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců. Teď válka na Ukrajině. Přizpůsobit se a inovovat musí i hustá síť dodavatelských firem. K těm patří i japonská skupina JTEKT.

Král stavebnin Vít Kutnar zažívá velmi dynamické období. Jeho společnost DEK na tržbách meziročně posílila o třicet procent a obor v boomu i přes stoupající ceny pokračuje. Firmě v růstu pomáhá i nový přírůstek do rodiny – společnost Best vyrábějící betonové prvky.