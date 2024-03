Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

Zámořským spekulantům z investiční společnosti Muddy Waters se v posledních týdnech nevydařila jejich sázka na pokles cen dluhopisů realitní skupiny CPI Property Group byznysmena Radovana Vítka. Ba právě naopak, bondy zažívají dramatický růst a investorům, kteří byli ochotní do papírů naskočit během zimy, daly vydělat i vysoké desítky procent. Muddy Waters v uplynulých měsících zveřejnili tři ostře kritické analýzy na adresu CPI PG i Vítka samotného. Ve skutečnosti tak ale mimoděk vytvořili investiční story, na jakou burziáni zrovna v segmentu dluhopisů čekali dlouhá léta. Sama CPI PG prý v raketovém růstu cen svých bondů prsty nemá.

Britsko-indický majitel huti Sandžív Gupta si připsal důležité vítězství. Středeční řízení ostravského soudu, který potvrdil pokračování moratoria ostravské ocelárny Liberty, nebylo jen formalitou a nedůležitou epizodou, ale ostrou bitvou právníků s původně nejistým výsledkem. Dokládá to fyzická přítomnost samotného ocelářského magnáta i jeho dlouhá řeč u ostravského soudu, kterou má e15 k dispozici.

Zakladatelé společnosti Veeam Ratmir Timashev a Andrei Baronov se připojili k miliardářům ruského původu, kteří kvůli invazi na Ukrajinu přesekali kořeny se svou rodnou zemí. Podnikatelé v informačních technologiích, kteří pro svou někdejší firmu v českém hlavním městě postavili velké vývojové centrum, se rozhodli vzdát ruského občanství. K dalším jejich krajanům, kteří se s Ruskem formálně rozešli, patří i internetový magnát Yuri Milner ze skupiny DST Global, která byla mezi prvními investory Facebooku.

Je to McCann. Andi McCann. Britský gentleman, šofér číslo 001 ve službách královny automobilových značek. Má povolení zabíjet zlozvyky řidičů a sloužit jako mentor. Spojení Andiho s Rolls-Roycem vzniklo v roce 2010. Automobilka ho tehdy požádala, aby vytvořil program pro část oslavy stoletého výročí šoférské akademie. Mělo se jednat o jednorázovou záležitost. U ojedinělé akce v singapurském hotelu ale nezůstalo. Série prezentací, jak se z pouhého řidiče vyvinout ve skutečného šoféra, sklidila takový úspěch, že Rolls z Andiho udělal svého prvního šoféra, který dodnes cestuje k zákazníkům firmy po celém světě. A učí.

Česká armáda udělá další mílové kroky k přechodu na moderní západní systémy. Po desetiletích provozu ruských tanků se začne přeškolovat na momentálně nejvyspělejší německé obrněnce Leopard 2A8. Vojsko zároveň více než trojnásobně zvýší počet této klíčové pozemní bojové techniky pro vznikající těžkou mechanizovanou brigádu. Téměř osm desítek nejnovějších leopardů doplní třicítka strojů o něco starší verze 2A4. Dalším velkým projektem bude letos nákup dvou velkokapacitních brazilských transportních letounů C-390 Millennium, na jejichž výrobě se dlouhodobě podílí Aero Vodochody.

Ani dva roky rozsáhlé války na Ukrajině nezměnily pohled soukromých finančních domů v Evropské unii a také Evropské investiční banky na zbrojní firmy. Přestože výrobci munice, řízených střel, dronů i nesmrtící techniky od dopravních prostředků po radary vykazují mimořádné zisky, nadále jen obtížně získávají úvěry, a dokonce i přístup k běžnému platebnímu styku. Navzdory bezprecedentní ruské agresi převládá v centrálách bank názor, že obranný průmysl je „špinavý byznys“ jak eticky, tak vůči životnímu prostředí. Dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu přitom váznou, EU neplní své sliby.

Zatímco americká centrála Squire Patton Boggs lobbovala za Huawei, pražská pobočka, v níž působí poradce prezidenta Petr Kolář, ve stejné době poskytovala právní služby české Národní agentuře pro komunikační a informační technologie (NAKIT), kde se nachází kritická infrastruktura, jež má být před čínskou firmou chráněna. Kolář i nadále odmítá zveřejnit své klienty, takže veřejnost stále neví, s jakým byznysem je spojený a kde všude se jeho zájmy v souvislosti s vlivem na prezidenta mohou křížit. Redakce e15 proto zmapovala všechny důležité tuzemské klienty kanceláře Squire Patton Boggs i Kolářovo poradenství pro další politiky: Andreje Babiše či Miloše Vystrčila.

Od průmyslníka Jaroslava Strnada k fondu developera Jiřího Rulíška, od výroby potravin k bytům. Kávoviny, jeden z největších průmyslových areálů v centru Pardubic, se promění v nový městský blok s byty, obchody a službami. Miliardová přestavba má začít za čtyři až pět let. Informaci e15 potvrdila Hana Vyplelová, šéfka Rulíškova fondu Imos Development, který projekt bude mít na starosti.

Nejen tuzemským investorům může v příštích letech přibýt nová příležitost. Své akcie totiž zvažuje uvést na pražskou burzu nový hráč na domácím finančním trhu – Partners Banka. Ta spustila svůj ostrý provoz právě v tomto týdnu. Burzovní rébus hodlají majitelé rozřešit podle vývoje úvěrového byznysu. Získané prostředky by použili mimo jiné k případné expanzi za hranice Česka. Portfolio manažeři by akcie Partners Bank opatrně uvítali, nabídka akcií by ale musela přijít v dobře načasovaném okamžiku a v době, kdy banka ukáže investorům silný byznysový příběh.