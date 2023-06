Příspěvek 5000 korun na dítě skončí. iVysílání ČT nebude pro každého | e15.cz

Následky inflace pociťují výrazně rodiny s malými dětmi. Právě pro ně je určen jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun. Náleží domácnostem se středními a nízkými příjmy. Vyplácen je již od srpna 2022, pokud jste stále nepožádali, čas máte do 1. července 2023. Poté možnost získat příspěvek na dítě zanikne.

Zvolený generální ředitel České televize Jan Souček, který se ujme řízení největšího veřejnoprávního média od října, plánuje uzavřít iVysílání jen pro plátce koncesionářských poplatků. Tím by se měly zvýšit příjmy televize. Budoucí vládce Kavčích hor také zvažuje snížení počtu kanceláří v sídle televize a pronájem volných prostor. „Nechci se zříkat toho, že se zamyslíme nad tím, jestli potřebujeme tak velký areál, tolik jednotlivých kanceláří, jestli ho nepřestavět na menší nebo větší zasedačky, relax zóny, ve kterých se týmy mohou potkávat. To znamená zkoncentrovat působení České televize do menšího počtu budov a místností,“ navrhuje Souček.

Video se připravuje ... Nový ředitel České televize Jan Souček • VIDEO Video E15

Společnost VTK Special ze skupiny Vítkovice Jana Světlíka se už šest let trápí s egyptskou zakázkou na dodávku válcovny. Tamní zákazník Helwan Factory už výrobní linku několikrát přebíral, ale sám ji podle Vítkovic poškodil a zatím ji nemíní opravit. Nepřehlednou situaci už řeší právníci.

Volkswagen nestojí na pevných ekonomických základech a musí výrazněji šetřit. Právě o konkrétní podobě úsporného programu má dnes jednat představenstvo koncernu. Ve hře jsou opatření, která by měla snížit náklady o nejméně tři miliardy eur, v přepočtu zhruba 71,4 miliardy korun, u velkoobjemových značek Volkswagen, Seat, Škoda Auto a Cupra, uvedla agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Úspory mají být součástí rozsáhlé restrukturalizace celého koncernu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novou výzvu k pořízení bezemisních vozidel a neveřejných dobíjecích stanic určenou podnikatelům. Celkem rozdá 1,7 miliardy korun na podporu nákupu 4555 bezemisních vozidel včetně pěti set nákladních elektrických kol a dalších tři sta milionů na pořízení 1500 dobíjecích stanic. Podporu financuje z Národního plánu obnovy, tedy z evropských peněz.

Válka na Ukrajině zásadně změnila bezpečnostní situaci v Evropě. Země na starém kontinentu se cítí ohrožené a masivně investují do svých armád. Důležitou roli ve výzbroji jednotlivých států hrají stíhačky. Na jaké letouny evropské země spoléhají a které se rozhodla zvolit Česká republika?

Západočeský závod Doosan Škoda Power si v rámci výstavby pátého bloku Dukovan může říct o největší díl z českých subdodávek. Pokud by hlavnímu dodavateli postavil celou strojovnu, utržil by na tom vyšší stovky milionů eur, pokud pouze turbínu, tak nižší. Turbínový ostrov je klíčová část elektrárny a českému průmyslu by mohla zajistit, že dvě třetiny hodnoty zakázky zůstanou v Česku. „Vzhledem k tomu, že samotný reaktor se z České republiky celý dodat nedá, dává smysl, aby byla česká další významná část. A právě turbína toto kritérium splňuje,“ říká provozní šéf Doosanu Daniel Procházka.