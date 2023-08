Západ staví továrny na čipy. Nemá však lidi na jejich provoz | e15.cz

Tchajwanská společnost TSMC tento týden po mnoha měsících vyjednávání s německými úřady potvrdila , že postaví svou první evropskou továrnu na výrobu čipů. Závod za deset miliard eur vznikne v lokalitě vzdálené jen dvě hodiny autem od Prahy. Do roku 2027 má vytvořit kolem dvou tisíc pracovních míst, o která se mohou ucházet i Češi. Otázkou však je, zda podnik lidi vůbec najde. Evropa se totiž stejně jako Spojené státy potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, což může zhatit velkolepé plány Západu na čipovou soběstačnost.

Čipy jsou životně důležité pro řadu průmyslových odvětví. Neobejdou se bez nich automobilky, výrobci telekomunikací nebo domácích spotřebičů. Většina čipů se vyrábí ve východní Asii, hlavně na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji. Celosvětový nedostatek čipů způsobený pandemií přiměl západní země k obřím investicím do vlastní produkce.

Americký prezident Joe Biden právě před rokem podepsal zákon na podporu polovodičového průmyslu v USA. Jeho administrativa proto vyčlenila 280 miliard dolarů a slíbila masivní dotace a daňové úlevy nadnárodním firmám, pokud budou strategicky důležité komponenty vyrábět na americké půdě.

Evropský parlament zase letos v červenci schválil normu, díky níž má Evropská unie investovat do vlastní výroby čipů desítky miliard eur a do konce desetiletí chce zdvojnásobit svůj podíl na globální produkci polovodičů na dvacet procent.

Na první pohled se zdá, že kroky zákonodárců přinášejí ovoce. Vedle zmiňované továrny TSMC u Drážďan, mají do roku 2027 v Evropě vyrůst další závody na čipy americké společnosti Intel, a to v Magdeburku a ve Vratislavi. Rozšiřovat výrobu plánuje i americká firma Onsemi ve své již existující továrně na polovodiče v Rožnově pod Radhoštěm. Experti ovšem upozorňují, že pro přerod v klíčové polovodičové centrum bude kontinent potřebovat více odborné pracovní síly.

„V současné době máme v Evropě dostatek kvalifikovaných lidí pro provoz stávajících továren. Nicméně s plánovanou výstavbou nových závodů na výrobu čipů se můžeme v krátkodobém horizontu dostat do problémů,“ varuje proděkan Fakulty elektrotechnické na ČVUT Jiří Jakovenko. „Německý pracovní trh je podobně vyčerpaný jako ten český a nové zaměstnance není kde brát,“ doplňuje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

„Státy Evropské unie musejí co nejdříve reagovat na krizi talentů, což je nejzávažnější bezprostřední hrozba pro evropský průmysl,“ souhlasí i Mathieu Duchâtel, ředitel Mezinárodních studií ve francouzském think tanku Institut Montaigne.

S hledáním kandidátů mají ostatně velké potíže také ve Spojených státech. TSMC dokonce minulý měsíc oznámila, že kvůli nedostatku pracovních sil o rok odloží spuštění své nové továrny na čipy v Arizoně. Americká asociace polovodičového průmyslu SIA odhaduje, že v roce 2030 bude v sektoru chybět zhruba 1,4 milionu techniků, počítačových vědců a inženýrů.

„Amerika staví nové závody, ale dokáže najít pracovníky, kteří je budou obsluhovat? Míra nezaměstnanosti je už teď téměř nejnižší za padesát let a firmy obtížně shánějí zaměstnance. S přibývajícími továrnami to budou mít ještě těžší,“ píše britský týdeník The Economist.

Jakovenko vidí hlavní příčinu v klesajícím zájmu mladých lidí studovat technické obory, obzvláště ty, které nejsou příliš propagovány v médiích. „Například o čipech se začalo hojně psát až v době jejich nedostatku před třemi lety,“ podotýká. Problém je ale podle něj řešitelný.

„Továrna v Drážďanech se bude otevírat až za čtyři roky. To by měla být dostatečně dlouhá doba na vyškolení nových pracovníků. V dlouhodobém horizontu je to pak o propagaci a podpoře technických věd ve vzdělávacím systému. Je nutné mladé lidi a děti cíleně vést k technickému vzdělání,“ míní Jakovenko. Snahy o spolupráci mezi českými a tchajwanskými univerzitami při vývoji čipů se mimochodem již objevují, zatím jsou ale v hodně rané fázi.

Také Novák se snaží hledat na situaci pozitiva. „Německý průmysl prochází nelehkým obdobím, takže teoreticky by mohla nová pracovní místa v polovodičovém sektoru částečně kompenzovat ztrátu pracovních míst v odvětví automotive,“ zamýšlí se analytik.

Podle Petra Doudy z personální agentury Randstad bude zásadní, aby TSMC nabídla novým zaměstnancům dostatečně atraktivní a konkurenceschopné mzdy a nebála se investovat do rekvalifikace a odborného zaškolení kandidátů.