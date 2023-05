Důchodové připojištění bude výhodnější. Stát více zdaní firmy | e15.cz

Co vám (ne)uteklo

Ve vrcholících jednáních pětice koaličních stran o úsporném balíčku, který má srazit schodky státního rozpočtu alespoň o 70 miliard korun ročně, se jedním z nejtřaskavějších témat stává vyšší zdanění firem. Návrh už několik měsíců opakovaně vznáší vicepremiér a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, obsahuje ho i soubor více než šesti desítek zvažovaných opatření. Konečnou podobu balíčku plánuje vláda představit příští týden.

Od ledna vzroste přibližně o polovinu nejvyšší možný státní příspěvek penzijního připojištění, lidé si však budou muset každý měsíc ukládat více peněz. Strop, nad který už bonus neporoste, má podle návrhu ministerstva financí stoupnout z tisícikoruny na 1700 korun. Tito střadatelé získají od státu 340 korun měsíčně místo stávajících 230 korun. Ještě v březnu se počítalo se zvýšením jen o 40 korun. Přesto by měly být dopady na výdaje státního rozpočtu spíše pozitivní.

Až čtvrtinové slevy na tuzemské nemovitosti začaly na realitní trh lákat lovce příležitostí. České byty i domy ovšem nezlevňují plošně a výprodej se v řadě případů týká partiového zboží, tedy nemovitostí majících více či méně akceptovatelný handicap. Procházet realitní inzerce, jejichž nabídka působí oproti loňsku někdy až nečekaně výhodně, tak skýtá značná rizika. Není až takovým problémem přijít vlastní chybou o statisíce korun či „se uzamknout“ v investici, ze které prakticky není úniku.

Chystá se nejspíš největší obchod tohoto roku. Po třinácti letech se akcionáři rozhodli, že prodají Zásilkovnu. Největší dovozce zboží z českých e-shopů tak hledá vhodného kupce, upozornily Hospodářské noviny. Samotná Packeta, která je mateřskou společností Zásilkovny, to HN potvrdila.

VIDEO: Šéf VZP Kabátek v pořadu Hráči o budoucnosti pojištění

Video se připravuje ... Hráči: Šéf VZP Kabátek o budoucnosti pojištění, bonusech za prevenci i o své chybě při přednostním očkování • VIDEO hrc, Fameplay Live/Blesk

Virtuální 3D světy mohou být jednou abstraktním útočištěm lidí, zatím ale chybí potřebná technologie, která by je dokázala zhmotnit. To chce změnit slovenský startup Atomontage, který nyní získal investici od tuzemského fondu J&T Ventures. Nejde o první finanční podporu, kterou slovenská firma získala, už v minulosti ji podpořil například tvůrce hry Candy Crush nebo zakladatel startupu Oculus.

Zklamané zákazníky Energetického Holdingu Malina začíná přebírat konkurence. Desítky klientů už s nimi podepisují novou smlouvu a další desítky tuto možnost zvažují. Malina mezitím v tichosti ukončila službu Šetříme s Malinou, v rámci níž zákazníkům finančně kompenzovala dlouhé čekání na vyřízení zakázky.

Někdejší druhý největší akcionář PPF Milan Maděryč udělal další velký obchod v informačních technologiích. Česká stavařská a inženýrská skupina Sudop od něj a jeho kolegy Petra Kožely získala zlínskou firmu Impromat-Computer. Cena nebyla uvedena, podle odhadů E15 šla do stovek milionů. Maděryč už v roce 2015 prodal společnost Impromat CZ distribuující kopírky, kterou získal japonský kolos Ricoh. Ve firmě začínal kariéru Petr Kellner, který s Maděryčem spolupracoval i v PPF.

O Ukrajinu válčící s Ruskem se začaly zajímat první české fondy rizikového kapitálu investující do startupů. Nation 1, Purple Ventures a Tensor Ventures se spolu s několika českými IT firmami vydaly do Kyjeva. „Chceme motivovat další Čechy, abychom u nich vyvolali takzvané Fomo, obavu z promeškání výjimečné příležitosti, která se nabízí právě při poválečné obnově ekonomiky,“ řekl E15 v Kyjevě partner Nation 1 Ondřej Homola. „Riziko je, ale valuace startupů jsou teď nízké,“ dodal.

Někteří tuzemští poskytovatelé internetu a střední a menší operátoři se dobrovolně zbavují technologií od čínské společnosti Huawei, případně už od ní odmítají nakupovat. Stát připravuje nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který by mohl Huawei v klíčových komunikačních sítích zakázat. Trh se tak snaží předejít případným budoucím problémům.

V autobranži je i není veselo. Zatímco svět přechází od spalovacích vozů k elektrickým, Evropa si nevyhnutelný proces sama komplikuje návrhem nové emisní normy Euro 7. V jejím důsledku by zanikly menší vozy a ty ostatní by významně zdražily. „Do toho přichází Tesla, jež šokovala autobranži a vytváří obrovský tlak na ceny elektromobilů,“ popisuje současnou realitu v oboru generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz. Česko navíc podle něj podporuje elektromobilitu nedostatečně, síť dobíjecích stanic není na změnu připravená – na rozdíl od Německa či Rakouska.

Osobní automobily registrované v Česku patří k suverénně nejstarším v Evropě. A může být ještě mnohem hůř. Přijme-li Evropa emisní normu Euro 7 v „přísné“ podobě, v Česku patrně ještě vzroste nynější už tak vysoký průměrný věk aut, který činí šestnáct let. Stáří vozů je přitom v nepřímé úměře k bezpečnosti provozu i ekologické zátěži, na jejíž snižování Euro 7 cílí.