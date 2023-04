Domácí soláry se nemusejí vyplatit. Mimořádná valorizace = dávka | e15.cz

Na současné vlně zájmu o domácí fotovoltaické elektrárny mnozí zákazníci prodělají. Boom totiž tlačí ceny instalací vzhůru a dodavatelé solárních systémů mnohdy zákazníkům slibují nesplnitelné. Shodli se na tom účastníci konference Ceny energií: ochrana spotřebitelů v době energetické krize, kterou pořádal Institut pro veřejnou diskusi.

Přes 10 milionů korun zaplatil za doménu Tent.com nový startup, který se zaměřuje na platby kryptoměnami. Podle zakladatele projektu Davida Tacla se jednalo o jeden z pěti posledních krátkých významových názvů na globálním trhu. „Chceme být mezinárodní a tomu musela odpovídat i naše doména,“ vysvětluje Tacl. Prvenství za nejdražší tuzemskou doménu si i nadále drží vyhledávač letenek Kiwi, v roce 2016 za ni jeho majitel zaplatil přes 19 milionů korun.

Developerská a investiční skupina Crestyl představila nový rezidenční projekt Šárka. Ten vznikne v sousedství stejnojmenného přírodního parku v pražských Vokovicích na území dnešního průmyslového a logistického areálu Šárka Business Park (bývalá Aritma). Autor: Crestyl

Developerská a investiční skupina Crestyl je krok od přestavby průmyslového a logistického areálu Šárka Business Park v Praze. Na místě bývalého průmyslového areálu Aritma postaví bydlení pro stovky lidí za zhruba čtyři miliardy korun. Rezidenční projekt Šárka, o jehož podobě vedl developer několik let diskuze s obyvateli a radnicí Prahy 6, získal v únoru pravomocné územní rozhodnutí. Samotná výstavba začne příští rok.

Vláda tahá za záchrannou brzdu rozjetého vlaku mimořádných valorizací důchodů. Komplexní řešení, jak udržet důchodový systém když už nevyrovnaný, tak alespoň bez devastujících dopadů na státní rozpočet, pro další desetiletí nemá. A tak se chce prozatím pouze vyrovnat s tím, co ji během posledních měsíců potrápilo nejvíc a co by jistě vyděsilo každého soudného ekonoma. Jsou to právě mimořádné výdaje na valorizace způsobené vysokou inflací a způsobem výpočtu.

Bezmála jeden a čtvrt miliardy korun vynese finanční skupině PPF schválená dividenda Monety Money Bank. Valná hromada banky v úterý mimo jiné schválila osmikorunovou dividendu na akcii, skupina Renáty Kellnerové je přitom s necelými třiceti procenty jejím dominantním akcionářem. Další stamiliony zamíří do skupiny J&T a k miliardáři Pavlu Tykačovi, kteří s PPF dohromady v bance vlastní nadpoloviční většinu.

Video se připravuje ... Meče pro zaklínače, palcát pro Žižku. Kovář a zbrojíř Petr Furka mluví o filmových rekvizitách, které vyrobil • VIDEO reflex.cz

Smrští dalších bondů drobným investorům hodlá známý hráč českého saunového byznysu a dluhopisového trhu v jedné osobě financovat expanzi do rakouské metropole. Firma Saunia, která měla podle posledních dostupných výkazů v polovině roku 2021 přes 300 milionů korun nakumulovaných ztrát a bezmála půl miliardy korun dluhů, zároveň tvrdí, že má za sebou nejlepší sezonu v historii. Saunii, kterou drží nad vodou mimo jiné i peníze lídra tuzemského trhu s koupelnovým vybavením Siko, přitom dohání dramatický růst úrokových sazeb.

Vyjednávání Česka s Američany o možném nákupu 24 letounů F-35 vrcholí. Už nyní je jisté, že by se jednalo o kontrakt v celkové hodnotě vyšší než sto miliard korun, který by Česko splácelo deset let z rozpočtu ministerstva obrany. Naopak nadále zástupci ministerstva s americkými vládními agenturami vyjednávají o možném zapojení českého průmyslu nebo o inflačních doložkách této historicky nejdražší armádní akvizice.

Nejdřív „rychlých“ 860 milionů ze státního rozpočtu, pak 25 miliard korun vyjednaných evropskými komisaři. Velké plány pirátského ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který na počátku ruské invaze sliboval nemalé peníze na výstavbu bytů pro ukrajinské uprchlíky a podporu jejich ubytování, se nenaplnily. Podle dat neziskové společnosti Člověk v tísni mezitím hrozí uprchlíkům bezdomovectví.

Skupina České dráhy loni výrazně zlepšila své hospodářské výsledky. Zatímco v roce 2021 prodělala více než dvě miliardy korun, loni vykázala zisk 396 milionů. Zlepšení souvisí s pokračujícím návratem cestujících do vlaků. Loni jich dráhy svezly 157 milionů, meziročně o 36 milionů více. Osobní doprava tak odmazala dvoumiliardovou ztrátu a vydělala čtrnáct milionů, naopak tradiční generátor řádově vyššího zisku, nákladní doprava pod značkou ČD Cargo, snížil zisk z 388 milionů na 310, oznámily dráhy.

Největší tuzemský výrobce kolejových vozidel Škoda Group by pod svým logem okřídleného šípu mohl mít brzy nápis made in Kazakhstan. V úterý s tamním ministerstvem zahraničních věcí podepsal rámcovou dohodu o budoucí investici, jejímž cílem je umístění části výroby a servisu právě do Kazachstánu. Informaci redakci E15 potvrdil mluvčí společnosti Škoda Group Jan Švehla.

Rétorika a realita nejdou vždy ruku v ruce. ČNB se snaží trhy verbálně ujišťovat, že udělá vše potřebné pro znovunastolení cenové stability. Její kroky však s tímto odhodláním nesouznějí. V kontextu neakceptovatelně vysoké inflace není postoj národní banky dostatečně restriktivní. V poslední době se s ohledem na citelný nárůst mezd v průmyslu opět začíná možnost dalšího zvedání úroků opatrně skloňovat. Obnoví ČNB protiinflační kampaň?