ANO podle průzkumu oslabuje, posiluje vládní ODS. Lidovci a TOP 09 na hraně volitelnosti | E15.cz

Sněmovní volby by na přelomu října a listopadu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta hlasů. Druhá by byla ODS, kterou by podpořilo 21,5 procenta voličů. Celkem by zastoupení ve Sněmovně mělo šest politických stran a hnutí, vyplývá v neděli zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Pod pětiprocentní hranicí by podle něj skončili kromě sociálních demokratů také lidovci.

V porovnání se zářijovým průzkumem si hnutí ANO pohoršilo o tři procentní body. Naopak občanští demokraté si o 3,5 procentního bodu polepšili. Podle agentury však ANO neoslabuje proto, že by jeho voliči utíkali k vládním stranám. "Mnoho voličů ANO totiž nezvažuje žádnou další stranu. Nemají zkrátka alternativu, a pokud ztratí motivaci volit hnutí ANO, tak obvykle k volbám nejdou vůbec," řekla analytička Kantaru Nikola Kopáčová.

Jako třetí nejsilnější strana vyšli z volebního modelu Piráti se ziskem 11,5 procenta hlasů. Pro SPD by hlasovalo 11 procent voličů. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se šesti procenty.

Koaliční partneři ODS, tedy lidovci a TOP 09, kteří společně tvoří koalici Spolu, by při samostatném postupu neměli vstup do sněmovny jistý. TOP 09 by dosáhla podle průzkumu 5,5 procenta hlasů, tedy jen těsně nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny. Lidovci by skončili jen se 3,5 procenty. Podle Kopáčové si voliče přetahují vládní strany mezi sebou.

Při prostém sečtení procentuálních zisků by však obě vládní koalice - Spolu i Piráti a Starostové - posílily. Koalici tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by dalo hlas 31,5 procenta voličů, což je o tři procentní body více než v září. Lépe by na tom byla i společná kandidátka Pirátů a STAN, kterou by podpořilo 14 procent hlasujících, což představuje nárůst o dva body.

„Vidím v tom zlepšení celkového obrazu vlády v očích veřejnosti a to zejména proto, že se v praktické rovině začaly hmatatelně projevovat opatření vlády, po kterých volala veřejnost i opozice,“ zhodnotil pro Českou televizi zisky stran politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. V říjnu začaly například lidem chodit vládní příspěvky na energie.

Posílení ODS je podle Justa přirozené kvůli tomu, jak často byl premiér Petr Fiala v říjnu, kdy se průzkum konal, v médiích. „Zviditelnění pomáhá také české předsednictví, v říjnu se konalo několik velkých akcí, včetně summitu na Pražském hradě. Premiér Fiala byl často viděn ve společností zahraničních státníků,“ dodal Just.

Pod pětiprocentní hranicí by skončili sociální demokraté, kterým model přisuzuje 3,5 procenta hlasů. Komunistům a hnutí Přísaha by dalo hlas 2,5 procenta voličů a Trikoloře dvě procenta.

Kromě volebních preferencí zajímala autory průzkumu také spokojenost obyvatel s politickou situací v zemi. Jako dobrou či velmi dobrou ji v říjnu hodnotilo 27 procent respondentů. Bylo to o pět procentních bodů více než letos v září.

Průzkum provedla agentura Kantar CZ v období od 17. října do 4. listopadu. Zapojilo se do něj tisíc respondentů.