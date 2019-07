Asijské rituální bankovky dráždí centrální banku, v Česku jich už zadržela miliony | E15.cz

Česká národní banka může vést sankční řízení ve věci rituálních peněz od roku 2006. Za tu dobu jich zabavila 3 170 439 kusů. K finančním postihům se ale uchyluje jen výjimečně. „Banka může vést řízení o přestupcích při zhotovení těchto napodobenin a při nakládání s nimi a udělit pokutu pouze tehdy, byl-li zjištěn pachatel takového skutku. Naším primárním cílem ale není sankcionovat, nýbrž provádět osvětu,“ uvedla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová. V souvislosti s rituálními penězi zatím banka uložila jedinou pokutu.



V Česku se loni do oběhu dostalo více než patnáct tisíc rituálních bankovek. Rituální peníze v Česku vyrábí a rozšiřuje hlavně vietnamská menšina. „Loni jsme se obrátili na nejvýznamnější organizace sdružující příslušníky vietnamské menšiny s nabídkou konstruktivního dialogu o tom, jakým způsobem by bylo možno co nejrychleji dosáhnout změny designu rituálních peněz dovážených do Česka či zde vyráběných,“ uvedla Vodstrčilová. Bance jde hlavně o to, aby nebylo tak jednoduché zaměnit rituální bankovky se skutečnými.

Velkým množství asijských rituálních bankovek je kvůli skladbě své populace známý například Cheb. Falešnými eury tam letos platil čtyřiatřicetiletý muž. Několikrát se pokusil napálit prodavačku, která nepravé mince poznala až při večerním počítání. Policisté pak podle záznamů z kamer muže identifikovali. Kvůli tomu, že už se podobných prohřešků v minulosti dopustil, mu hrozí až tři roky vězení.



Asiaté věří, že jejich blízkým pomůže pálení napodobenin bankovek k tomu, aby měli dostatek financí i v posmrtném životě. List South China Morning Post (SCMP) udává, že se počátek rituálních bankovek datuje do období kolem roku 200 našeho letopočtu. V Číně tehdy pálili papírky, které sloužily jako náhrada za zboží a mince. Papírové peníze vznikly jako první také v Číně, takže to spojení pak bylo poměrně logické.



Grafická podoba rituálních bankovek dovážených do Česka se postupem času mění. Vyskytují se převážně napodobeniny amerických dolarů, ale od roku 2010 jsou běžné i padělky eur. Kromě reálných hodnot 50, 100, 200 a 500 však existují i bankovky v neexistující nominální hodnotě 1000 eur. Peníze mají jeden společný znak - označení „Bankovka pekelné banky“, které se používá buď v anglické verzi „Hell Bank Note“ nebo ve vietnamštině.