Andrej Babiš ve sněmovně asi zůstane, míní Karel Havlíček | e15.cz

Dva miliony a čtyři sta tisíc voličů, kteří ve druhém kole volby prezidenta hlasovali pro šéfa ANO Andreje Babiše, k jeho vítězství nad Petrem Pavlem ani zdaleka nestačilo. Přesto je to z pohledu nejsilnějšího opozičního uskupení výrazný zisk, který je potřeba maximálně využít. Ideálně přetavit ve výhru především ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Strategii hnutí do dalšího období ladí předsednictvo ANO na pražském Chodově. Zabývat se má i setrváním Babiše v parlamentu. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák potvrdil, že skončí jako místopředseda hnutí ANO, sám se rozhodl z funkce odejít.