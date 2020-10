Andrej Babiš: Lockdown Česka nemůžu vyloučit | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) opět nevyloučil, že Česká republika bude muset přistoupit k tzv. lockdownu, tedy zásadnímu omezení života lidí i ekonomiky kvůli epidemii covidu-19. Jakékoli rozhodnutí podle něj bude na expertní skupině epidemiologů, premiér ho bude akceptovat. Definitivně by mohlo padnout příští týden, nejspíš už na jeho počátku.

Stát podle Babiše nyní nutně potřebuje až 500 lidí, kteří mají zkušenosti s prací v call centrech, aby pomáhali s dohledáváním kontaktů nakažených. Vyzval proto firmy s proškolenými operátory, aby se úřadům přihlásily. „Potřebujeme profesionály. I když proškolíme lidi, kteří se nám přihlásí, tak to není ono. A nemáme čas,“ uvedl.

Občany premiér vyzval, aby řádně nosili roušky i na nose a také, aby neodkládali svůj termín testu na covid-19. Podle Babiše řada lidí nedorazí ani na termín, na který jsou objednaní. „K pátku evidujeme 37 440 žádanek na test covid-19 a bohužel lidi nechodí na odběrná místa. Chci všechny vyzvat, i když je nepřízeň počasí, abyste přišli,“ řekl. Hrozí podle něj, že lidé před otestováním nakazí další.

Apeloval také na provozovatele, aby dohlíželi na dodržování rozestupů a odchod lidí poté, co v souladu s vládními opatřeními hospody a restaurace ve 20:00 zavřou. „Je vidět, že klienti zůstávají kolem restaurací, nedodržují vzdálenosti. Chápu, že mladí lidé se chtějí bavit, ale jsme v situaci, která je vážná,“ řekl.

Babiš dodal, že si ekonomiku zavřít nepřeje. „Ale pokud budou predikce, že to nemocnice nezvládnou, tak to nemůžu vyloučit,“ uvedl. Dnes večer ve 20:00 bude o epidemii jednat ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) s expertní epidemiologickou skupinou. Poté bude hovořit s Babišem, v pondělí by se situací měla zabývat Bezpečnostní rada státu i vláda. „Budeme akceptovat rozhodnutí expertů. Nepřejeme si izraelský nebo italský scénář, ale ten nárůst je obrovský,“ řekl.