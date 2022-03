Bartoš dokončuje novelu stavebního zákona. Portál stavebníka se dostává do skluzu | E15.cz

Už za několik dní by měl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) předložit věcnou novelu stavebního zákona, který by měl nahradit již přijatý předpis jeho předchůdkyně. Ministr z návrhu vyhodil záměr vytvořit Nejvyšší stavební úřad, který měl sjednotit všechny povolovací procesy na jedno místo. K tomu však podle Bartoše není třeba nový úřad, ale funkční Portál stavebníka. Jeho vytvoření, které už má několik let oporu v zákoně, se ale zřejmě zpozdí.