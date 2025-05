Budoucí vláda s ANO nebude jaderný tendr rušit, uvedla Schillerová

Případná budoucí vláda s účastí hnutí ANO bude pokračovat v nynějším tendru na výstavbu dvou nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany. V diskusním pořadu televize CNN Prima News to v neděli uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Nezpochybnila výběr jihokorejské společnosti KHNP jako vítěze tendru. Předpokládá, že výběrová komise vybrala nejvýhodnější nabídku, řekla.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla nynější vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce KHNP před francouzskou společností EDF. Finální dohodu s KHNP ale vláda zatím podepsat nemohla, protože to předběžným opatřením zablokoval brněnský krajský soud.

„Tady není nic, co bychom zastavovali,“ řekla Schillerová. Opoziční ANO, které je podle volebních modelů favoritem říjnových voleb do Sněmovny, už dřív vládě doporučilo, aby přenechala podpis dohody o stavbě v Dukovanech na příští kabinet s ohledem na právní nejistotu na úrovni České republiky i Evropské komise. Schillerová řekla, že vláda měla naplánovaný podpis finální dohody odložit.

Chceme, aby co nejdříve začaly projektové práce

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) na Primě uvedl, že kritika událostí kolem tendru by byla správná, kdyby byl podpis dohody odložen kvůli chybě vlády. Vybraný podle něj byl nejlevnější a nejlepší dodavatel. Vláda respektuje rozhodnutí soudu, které podle Skopečka nikdo nečekal. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, který zamítl rozklad EDF i dalšího uchazeče Westinghouse proti výsledkům tendru, podle Skopečka uváděl, že případná žaloba proti jeho rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vládě jde o to, aby co nejrychleji začaly projektové práce, shrnul Skopeček.

Proti předběžnému opatření brněnského krajského soudu ve věci Dukovan se chce bránit společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má jaderný tendr na starosti. Podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), uvedla. Premiér Petr Fiala (ODS) věří, že soudy budou ve sporu o tendr rozhodovat co nejrychleji.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) opakovaně uvedl, že kontrakty garantují 30procentní podíl českých firem na projektu a platí také celkový cíl 60procentního zapojení tuzemského průmyslu. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 407 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.