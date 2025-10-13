Aktualizováno: Budoucnost městských center: Jak budou vypadat městské prostory a doprava? Scheinherr a Novotný o proměně měst
Na konferenci e15 Mobility & Future se setkávají lídři automobilového sektoru, vizionáři městských transformací a odborníci na inovace, kteří diskutovali o tom, jak technologie a elektromobilita formují automobilovou budoucnost. Adam Čečák z PRE a Michal Dokoupil ze Světa motorů prozradili, kam nás doveze automobilová revoluce a jaké technologické změny nás čekají. Mezi hosty se již představili generální ředitel MOL Ľuboš Dinka a závodnice Barbora Holická s navigátorkou Lucií Engovou. V novém panelu o budoucnosti městských center se zaměřují bývalý náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a Václav Novotný z IPR na výzvy a příležitosti spojených s proměnou městských prostor a jejich dopravní infrastruktury.
Ženy a mobilita
Závodnici Barboře Holické a její navigátorce Lucii Engové se podařilo dokončit rallye Dakkar Classic. Nevybraly si pro závod běžné auto, dokončily ho v „kachně“, tedy Citroenu 2CV.
„Poprvé jsme jely v téměř původní kachně, jen motor byl zvýšený o pět koní, měly jsme zesílená ramena a auto bylo trošku zvýšené. Dost jsme se natrápily, v hlubokém písku jsme si musely pomáhat s lopatamy, často nám pomáhaly i ostatní posádky,“ popsala premiéru Engová.
Na druhý ročník se už Engová s Holickou připravily lépe. „Příprava je úplně zásadní. Auto jsme nejdříve testovaly, snažily se ho co nejvíce ‚rozbít‘, abychom odhalily slabiny a naši mechanici jej vždy dali zase dohromady,“ popsala Holická.
Dakkarská rallye se jede dvanáct dnů, trasa měří sedm až osm tisíc kilometrů. Na druhý závod už měly závodnice novou kachnu s druhým motorem. „Takže to vlastně byla čtyřkolka, mohly jsme si to i víc užít jako závod,“ dodala Engová.
Základní rozpočet na závod je podle závodnic 1,5 milionu. „Je to opravdu základní rozpočet, abychom mohli vyrazit i s třemi mechaniky takzvaně ‚na punk‘. Naše dvoumotorová kachna, přestože je to veterán, stála také 1,5 milionu,“ shrnula Holická.
Zásadní je pro obě závodnice tým mechaniků nejen kvůli potřebným úpravám a servisu vozu. „Mechanik je pro nás i takový trošku psychoterapeut, vrba. Když jedeme a třeba Lucka někde udělá chybu, tak my se možná trošku poštěkáme, možná si i pobrečíme, ale to nám vyčistí hlavu,“ přiznala Holická.
„Ale jsme tam hlavně kvůli závodu, ne proto, abychom spolu měly nějaké konflikty,“ uzavřela Engová.
Budoucnost čerpacích stanic
Dnes už nemluvíme o čerpacích stanicích, ale o servisních stanicích, říká Ľuboš Dinka, generální ředitel MOL Česká republika. „Větší a větší podíl mají nepalivové prodeje. Prodáme třeba pět milionů hotdogů ročně, jsme i velká kavárna,“ upozornil Dinka.
Poptávka po nabíjení elektromobilů sice podle Dinky je, ale zatím není nijak vysoká. „V budoucnu to bude velká věc. Máme 33 stanic vybavených nabíječkami. A kolegové z prodeje se už těší, jak tam budou řidiči trávit třeba 20 minut při dobíjení,“ zminil možné nové směřování Dinka.
Do budoucna Dinka nevyloučil, že by část čerpacích stanic mohlo přejít do režimu franšízy. „Zabýváme se tím, máme 300 stanic, ale není to lehké. V Česku je velmi hustá síť. Pokud bychom příští rok měli pět franšíz, bylo by to pěkné,“ prozradil.
Motoristická budoucnost: kam nás doveze inovace?
Elektromobil člověka doveze kamokoli, je-li ovšem nabitý. Zatímco pro majite rodinných domů by to nemusel být problém, ve městech je situace jiná. „V Praze je k dispozici přes 600 dobijecích bodů,“ řekl Adam Čečák, vedoucí oddělení Realizace projektů Emobility PRE.
Úplně jiná je situace v Číně. „Tam je totiž staví samotné automobilky, zato u nás je to prakticky jen Tesla. Zcela jiné je to ještě v Norsku, tam jsou běžné wallbaxy. A rychlonabíječky jsou úplně běžné, třeba když dorazí člověk do běžného Lidlu, má tam na parkovišti řadu různých typů nabíječek,“ porovnal situaci Michal Dokoupil, vedoucí technického oddělení Svět motorů.
Největší překážkou podle Čečáka pro nové nabíječky je v tom dostat se k místu, kde by se dala nabíječka postavit. V technické části se dá s distributorem vždy domluvit. „Nikdo to ale nechce budovat jako charitu, každý chce mít nějakou návratnost,“ upozornil Čečák.
Například nejde nabíječku jen tak napojit na lampu. „Na nich to spíše jen drží. Pro dobíjení elektromobilů je potřeba vlastní měřák, často pak mají i vlastní dobíjecí bod jen pro elektromobily, není dobré to napojit přímo na napájení světla. V Praze je asi 150 míst, které jsou na toto nachystané. Plány má přímo hlavní město Praha, které chce nabíjecí síť rozšířit,“ předestřel nové možnosti Čečák.
Sdílená mobilita: Jak mění naše každodenní cesty?
Bolt do Česka přišel před deseti lety. „Vizí tehdy bylo zmodernizovat prostředí taxislužeb. Ty zaspaly dobu. Spousta věcí se řešila přes telefony, ale taxislužby fungovaly přes dispečinky. Od té doby se vize posunula k městské mobilitě obecně, už je to i o mikromobilitě a carscharingu, aby uživatelé ve městech měli možnost nevlastnit auta a měli alternativu,“ popsal uplynulá léta Jan Huk z Boltu.
Zásadní podle Huka byla doba covidu. „Z Prahy tehdy zmizelo 90 % cestovatelů. Rozhodli jsme se zaměřit na lokální klientelu a to nám pomohlo v růstu v následujících letech,“ ohlédl se za minulostí Huk.
V průběhu let se také proměnila uživatelská skladba. Na začátku byl Bolt doménou mladších technologických zdatných lidí, dnes jsou mezi zákazníky všechny věkové skupiny.
Za dobu fungování v Česku se změna dotkla i samotných spolupracujících řidičů. „Řidič buď jezdí přes flotilu, nebo přímo na sebe. Od roku 2022 a začátkem války na Ukrajině přišlo do Česka obrovské množství uprchlíků a my jsme ještě měli nedostatek řidičů z postcovidové doby. Tehdy pro nás začali jezdit právě ukrajinští uprchlíci, především skrz flotily. Od té doby ale registrujeme nárůst počtu řidičů fungujících sami za sebe,“ ohlédl se Huk za historií.
Do budoucna Bolt očekává růst carsharingu. „Zatím je stále hlavní náš klasický business. Ale potenciál mají i všechny další oblasti, včetně městské mikromobility. Uživatelé, kteří budou chtít se nějak dopravit na takzvanou poslední míli, tu budou stále. A zákazy situaci nevyřeší,“ uzavřel Huk.
Budoucnost městských center
Jak budou vypadat ulice měst v budoucnu? Podle bývalého náměstka pražského primátora pro dopravu Adama Scheinherra i Václava Novotného z IPR v nich bude především méně aut. „Určitě nebudou méně bez aut, nemůžeme vše naložit na cargo kola. Ale nesmí si navzájem všechny způsoby dopravy překážet. V rozvojové ekonomice to je plus, ale v rozvinuté už začnou růst brzdit,“ upozornil Novotný.
Budoucnost dopravy v Praze je už nyní podle obou řečníků vidět v zahraničí. "Mají mýto, zákazy vjezdů pro nerezidenty a podobně. Určitě to nebude bez aut, balíčky nám nebudou létat drony," pokračoval Novotný.
Podle Scheinherra se nevyhneme omezování automobilové dopravy. U Smetanova nábřeží jsem neprosazoval kompletní uzavření pro auta, ale vymístění tranizitu. Aby tam místní rezidenti i obchody mohli společně lépe žít a aby byla preferovaná městská hromadná doprava a která také přepravuje nejvíc obyvatel," zmínil Scheinherr.