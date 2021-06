Home office: Jaká jsou úskalí práce z domova? | E15.cz

Mnohé domácnosti musely v časech koronakrize kvůli práci z domova měnit uspořádání svého bytu, někdy dokupovat nábytek, ale třeba i zvyšovat kapacitu připojení k internetu. Podle průzkumu, který si nechala zpracovat Raiffeisen stavební spořitelna, se do změn v bytu pustila celá třetina lidí. „Mnohé domácnosti si během pandemie uvědomily, zejména pokud měly navíc děti na distanční výuce, že by se potřebovaly přestěhovat do většího nebo zrekonstruovat stávající bydlení,“ říká Lenka Molnárová, mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Dalším častým problémem práce z domova byla nedostatečná kapacita připojení k internetu, nebo i nedostatek počítačového vybavení. Rychlejší internet může náklady domácnosti navýšit o stovky korun měsíčně, pořízení potřebného hardwaru ale představuje jednorázový výdaj v desítkách tisíc.

Kvalita pracovního místa

Sedavé zaměstnání s sebou obecně přináší řadu úskalí spojených, pro někoho možná překvapivě, především se zdravotními riziky. Podle ortopeda Róberta Pitucha z benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie je při dlouhodobém sezení jednostranně zatěžována páteř a dochází k přetěžování meziobratlových plotének. V moderních kancelářích se většinou dbá na dobré vybavení pracovních míst kvalitním nábytkem, kam patří v první řadě ergonomické židle. Důležité je však i správné umístnění monitoru a s tím související možnost úpravy výšky stolu.

Při práci z domova jsou však lidé často nuceni trávit několik hodin denně na pracovišti značně improvizovaném. Práce u kuchyňského stolu či v pololeže na posteli pak přináší akutní bolesti dolních beder nebo bolestivost krční páteře, což může vyústit v migrény. Přípravu pracovního místa není dobré podceňovat, to však mnohdy vyžaduje i investice v řádu tisíců korun.

Neustále online

Dalším problémem, který může při soustavné práci z domova vzniknout, jsou obtíže psychického rázu. K těm, jež se projevují prakticky okamžitě, patří zhoršená schopnost koncentrace. Rodič pracující z domova musel v časech lockdownu obstarat i celou řadu dalších činností spojených nejčastěji s péčí o děti. Ty nejmenší vyžadují nepřetržitou pozornost, děti školou povinné od rodičů při distanční výuce mnohdy potřebovaly pomoci s úkoly. A v takovém prostředí může být skutečně velmi těžké se plně koncentrovat na práci.

Psychologové také poukazují na skutečnost, že se při práci z domova snadno vytrácí hranice mezi tím, kdy končí pracovní doba a kdy začíná osobní život. K nejasnosti těchto hranic masivně přispívá naše neustálá dostupnost a propojenost – kdykoli se na telefonu objeví notifikace o novém e-mailu, cítíme se povinni okamžitě odpovědět, i když už je třeba večer a pracovní doba skončila. Mnohdy se takto jaksi nepozorovaně dostáváme do situace, kdy už většinu našeho času zabírá práce či myšlenky na ni, a přestaneme dělat to, co nás dříve bavilo.

Nedokážeme se již dostatečně odreagovat, což dlouhodobě vyvolává pocit vyčerpání, psychického i fyzického.

Popíjení v lockdownu

V časech lockdownu se dvojnásobně zvýšil počet úzkostných poruch, trojnásobně vzrostl výskyt depresí. „Na chronickou zátěž lidé reagují pestrým a individuálně odlišným repertoárem strategií, z nichž mnohé jsou nevhodné, neúčinné, nebo dokonce škodlivé. Zaznamenali jsme nárůst užívání antidepresiv, léků proti úzkosti a léků na spaní. Mnozí lidé se také obracejí k alkoholu,“ upozornil Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Studie týmu Petra Winklera z NUDZ provedená na skupině 3300 lidí, reprezentativní pro českou dospělou populaci, poukázala na skutečnost, že v době pandemie vzrostl počet osob, které pily nadměrné dávky alkoholu pravidelně každý týden nebo častěji, ze 4,07 na 6,39 procenta.

