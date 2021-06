Home office po pandemii zůstane třetině zaměstnanců | E15.cz

Se slábnoucí pandemií a rozvolňováním vládních opatření začíná v těchto dnech pozvolný návrat pracovníků do kanceláří. Jak ovšem potvrzují odborníci i reakce samotných firem, pracovní prostředí na některých místech už nebude jako dřív. Řada podniků, kde je to vzhledem k povaze zaměstnání možné, přechází na hybridní model. Bude tedy kombinovat zaměstnání v kanceláři s prací z domova už napořád. Podle některých analytiků trhu práce by se podobné možnosti měly týkat třetiny zaměstnanců. Firmy by měly také častěji nabízet flexibilní pracovní dobu. Vyplývá to z odpovědí tuzemských společností, které oslovil E15.cz.

„Myslím, že zaměstnavatelé se budou snažit vyjít lidem vstříc. Zaměstnanci si budou moci vybrat, co jim více vyhovuje. Asi 35 procentům z nich home office v nějaké podobě a intenzitě zůstane,“ říká Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC. „Během poslední uzávěry si práci z domova alespoň občas vyzkoušelo 41 procent lidí. Je to sice o trochu méně než loni na jaře, pořád to ovšem znamená skokový nárůst oproti období před pandemií, kdy mělo zkušenost s prací na dálku jen kolem dvaceti procent lidí,“ upozorňuje Dombrovský.

Mnoho podniků bylo také překvapeno tím, jak rychle se zaměstnanci na nové podmínky adaptovali. Pozitivně hodnotí práci svých týmů na dálku kolem šedesáti procent českých manažerů, vyplývá z průzkumu LMC. „Management těchto firem se nebude zabývat tím, zda zrušit, nebo zachovat home office. Spíš bude řešit, jak nastavit ten hybridní systém, aby co nejlépe fungoval,“ myslí si Dombrovský.

Zájem o práci na dálku poroste

To, že minimálně část zaměstnanců se už fyzicky na pracoviště nevrátí, potvrzuje také většina českých společností, které oslovila redakce deníku E15. „Naši zaměstnanci pracovali z domova již před pandemií v průměru jedenkrát týdně. Během nejpřísnějších pandemických restrikcí bylo na home office přibližně osmdesát procent z nich. Vzhledem k tomu, že míra efektivity práce nijak neklesla, předpokládáme, že využívání práce z domova nadále vzroste,“ uvádí Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

„Naše zkušenost ukázala, že práce z domova nebo jiného místa je srovnatelně produktivní jako práce na pracovišti. Důležitá je kvalitní IT infrastruktura a poskytnutí podpory v tom, jak z domova pracovat co nejefektivněji,“ souhlasí Petra Jeřábková, personální ředitelka společnosti Siemens Česká republika.

„Klienti během pandemie ani nepoznali, že neposkytujeme servis z kanceláře, ale třeba z obývacího pokoje. Naše pojišťovna se tak již nebude vracet k režimu, který u nás fungoval dříve,“ přidává se Ivana Buriánková z Generali Česká pojišťovna. Také tato firma v současné době vytváří strategii, která řeší způsob nového fungování. „Stojí na třech oblastech - místo, čas a infrastruktura. Tedy, v jakém poměru budou lidé pracovat z domova a z kanceláře, jak budou mít rozdělenou práci a jakou technologickou podporu budou potřebovat, aby mohli efektivně pracovat v podstatě odkudkoliv,“ vysvětluje Buriánková.

Situaci řešil také vývojář antivirových programů Avast Software. „Všem zaměstnancům od letošního roku nabízíme možnost zvolit si, zda chtějí po skončení pandemie pracovat především z kanceláře, nebo jestli budou pracovat z domova a do kanceláří docházet pouze příležitostně podle potřeby,“ informuje za Avast Martina Suchomelová. „Druhou uvedenou možnost si zvolila téměř polovina kolegů,“ dodává.

Najdou se však i odpůrci nového trendu. „Naši zaměstnanci jsou již zpátky v kancelářích. Nejsme zastánci trendu trvale zavádět či rozšiřovat práci z domova. Jsme přesvědčeni, že efektivita takové práce je nižší,“ říká Karel Hanzelka, mluvčí skupiny Agrofert.

Česko je pozadu

Různé přístupy lze vypozorovat rovněž u firem v zahraničí. Například německá Deutsche Bank chce v budoucnu umožnit svým zaměstnancům pracovat z domova třikrát týdně. Naproti tomu americký technologický gigant Apple plánuje od září nalákat většinu svých pracovníků zpátky do kanceláří. Obecně se však zdá, že větší část společností hodlá home office či hybridní model zachovat.

Sociolog Daniel Prokop z výzkumné společnosti PAQ Research se domnívá, že Česká republika má ve využívání práce z domova stále velké rezervy a k trvalým změnám dochází pouze v některých sektorech typu finančnictví nebo technologie. „Home office nebyl během pandemie plně využit například ve státní správě, ani v řadě pozic ve službách a některých administrativních pozicích tradičních odvětví,“ uvádí Prokop.

Důvodem je na základě Prokopova mínění skutečnost, že Česko má vysoké zastoupení průmyslu a pracovních míst, kde něco takového zkrátka není možné. „Problémem může být třeba také zaškolování nových zaměstnanců, které se v on-line podobě dělá výrazně hůře. Udržení efektivity práce hodně záleží na kvalitě managementu,“ myslí si Prokop. Podniky i vláda by každopádně měly podle experta tam, kde je to možné, práci z domova podporovat.

Konec pevné pracovní doby?

Firmy, které hodlají i v budoucnu ve větší míře využívat práci z domova. také hovoří o změnách ve flexibilitě. „Lidé na home office těží především z toho, že si mohou sami plánovat, kdy se budou věnovat práci a kdy rodině a osobním záležitostem. Proto jsme zrušili pracovní dobu, takže lidé si mohou o svém čase opravdu rozhodovat podle svého,“ říká Suchomelová z Avastu.

Změny se podle podniků promítají rovněž do budování nových kanceláří. „Zatímco dříve byly prostory rozdělené na určená specializovaná pracoviště, nyní má většina našich zaměstnanců možnost vybrat si místo, které mu zrovna vyhovuje,“ chlubí se Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. „Při stavění našeho nového kampusu na Smíchově zvažujeme významné navýšení takzvaných kolaboračních prostorů, které umožňují zaměstnancům jak samostatnou práci, tak potkávání se a spolupráci s kolegy,“ zmiňuje Hrubý z České spořitelny.

Jedním z mála zjevných negativů home office je nárůst nákladů pro zaměstnance. Ti sice mohou ušetřit například za dojíždění do práce, zase jim ovšem stoupla například spotřeba energie v domácnostech. „To je jedna z otázek, které bude potřeba do budoucna vyřešit. Ačkoliv mnoho zaměstnavatelů už v tuto chvíli zaměstnancům na energie přispívá. Průměrně je to tisíc korun měsíčně,“ uzavírá Dombrovský.