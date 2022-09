Centrální nákupy energií: Pod záštitou státu je mají zajistit energetické firmy | E15.cz

Energetická krize podobně jako ta covidová přináší stále více dříve nemyslitelných opatření. Hrozící nedostatek energií ve veřejném sektoru chce vláda řešit zřízením státního obchodníka s energiemi, který by nakupoval a prodával energie samosprávám, nemocnicím či třeba školám. Fungovat musí už od ledna, kdy mnohým z nich končí smlouvy se zafixovanými cenami. Podle odborníků by bylo ideálním řešením zestátnění ČEZ, na což je ale v tuto chvíli pozdě. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) míní, že by se obchodníkem mohl stát některý ze subjektů vlastněných státem, který by ale nákupem pověřil vybrané energetické společnosti.

Jasno by mělo být po středečním jednání vlády, ministři se předběžně shodli už v úterý podvečer. Síkela odmítá, že by problém vláda řešila pozdě. „Státního obchodníka s energiemi jsme měli připraveného, ale i tím, že chceme do trhu vstupovat jen omezeně, tak ho spouštíme v okamžiku, kdy jde čistě o obstarání nákupu energií pro veřejný sektor,“ řekl ministr, podle kterého už rezort podnikl první právní kroky a připravuje změnu příslušného zákona.

Drahé energie a zastropování cen

Státní obchodník by měl podle Síkely za úkol nakoupit energie, které by bez marží nebo aspoň se slevou prodal samosprávám či dalším veřejným institucím. Do budoucna je podle něj možné, že stát obchodníka využije i jinak než jen na jednorázový nákup energií pro veřejný sektor.

O licenci obchodníka s energiemi by podle Síkely mohl požádat například subjekt, který je už nyní ve stoprocentním vlastnictví státu. Může jít o organizační jednotku státu nebo samostatnou právnickou osobu, akciovou společnost. V praxi to však společnosti patřící státu, které by na takový úkol měly odborný aparát, tedy třeba Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS) nebo Operátor trhu s energiemi (OTE), ze své podstaty dělat nemohou. Vláda tak nakonec zřejmě nebude chtít přímo po státním obchodníkovi skutečné obchody. Podle Síkely by mohlo jít formálně o agenturu, která by nákupem energií pověřila současné energetické hráče na trhu.

Vybudování státního obchodníka s energiemi od základů je podle odborníků do konce roku stejně neproveditelné. Zřízení agentury, která by si obchodníky najímala, je podle podnikatele v energetice Jana Palaščáka časově proveditelnější. „To se do konce roku stihnout dá. Pak si ale myslím, že vznikne takový podivný hybrid, do kterého nebude vůbec vidět a nebude to absolutně transparentní. Je to taková česká konsolidační agentura,“ uvedl Palaščák, podle kterého je nasnadě, že agentura pak zřejmě osloví energetické společnosti ČEZ, EPH a Sev.en Energy, kterým vláda nedávno schválila státní půjčky na burzovní zálohy. „Stát má teď vůči nim páku,“ míní.

„Vláda měla už na jaře rozjet stoprocentní ovládnutí ČEZ. Teď to mohlo finišovat,“ řekl Palaščák s tím, že by byl ČEZ, ve které má stát nyní sedmdesátiprocentní podíl, na takovou mimořádnou roli státního obchodníka vybaven. To už ovšem vláda nestíhá, pokud má státní obchodník fungovat už od ledna. „Teď je v každém případě situace kritická a v tuto chvíli dobré řešení neexistuje,“ myslí si podnikatel. Z dlouhodobého hlediska by podle Palaščáka bylo ideální, kdyby veřejné subjekty automaticky zasmluvňovaly energie na rok i dva dopředu.

S myšlenkou zestátnění ČEZ souznějí i další odborníci. „Z mé zkušenosti vím, že založení velkého obchodníka s energiemi není jednoduché a vyžaduje to mimo jiné sehnat špičkové tradery, kterých je málo. Často se to proto řeší spíše akvizicí už fungující společnosti,“ domnívá se analytik ENA Jiří Gavor. „Daleko přirozenější se mi zdá urychlit proces získání plné státní kontroly nad ČEZ. Ne nezbytně nad všemi jeho divizemi, lze to spojit s restrukturalizací,“ řekl Gavor, který připouští, že takový proces vyžaduje čas a je třeba ho spojit s krátkodobými okamžitými opatřeními.