Česko podpoří návrh pěti procent HDP na obranu, řekl Pavel

Pokud summit Severoatlantické aliance v červnu v Haagu dospěje ke společné dohodě na nutnosti zvyšovat výdaje na obranu až k pěti procentům hrubého domácího produktu (HDP), Česká republika je připravena to podpořit. Na dnešní tiskové konferenci v Bruselu to po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem řekl český prezident Petr Pavel.

„Jestliže nás diskuse v Haagu dovedou ke shodě, že je potřeba vydávat na obranu až pět procent HDP, Česká republika je připravena to podpořit,“ prohlásil Pavel. Podle Rutteho je potřeba se po červnovém summitu soustředit na několik otázek, mimo jiné právě na obranné výdaje, na zvýšení zbrojní výroby spojenců z NATO, ale i na hrozby, kterým Severoatlantická aliance a její členové čelí, ať už ze strany Ruska, ale i Číny, Severní Koreje či Íránu. „Rusko právě nyní produkuje čtyřikrát víc munice než celá Severoatlantická aliance,“ prohlásil šéf aliance.

Na summitu by se lídři členských států měli shodnout na novém cíli výdajů na obranu. Rutte podle agentury Reuters navrhuje, aby země zvýšily výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP vynakládaly na položky s obranou související. Vyhovělo by se tím požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po spojencích žádá pětiprocentní výdaje na obranu, které ale teď nevynakládají ani Spojené státy. Česko loni poprvé splnilo dosavadní cíl ve výši dvou procent HDP, vláda Petra Fialy se zavázala výdaje zvýšit na tři procenta HDP do roku 2030.