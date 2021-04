Česko žádá EU a NATO o solidaritu a společný postup. Hamáček si předvolal ruského velvyslance | E15.cz

Vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) si na středu odpoledne předvolal ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského. Chce mu sdělit protest proti postupu Ruska poté, co Česko kvůli možnému zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli podle českých úřadů napojeni na ruské tajné služby. Hamáček to řekl na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).